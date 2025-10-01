HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido
Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     
Fútbol Peruano

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Mediante su cuenta de Instagram, el futbolista de Alianza Lima rompió su silencio después de haber sido denunciado por agresión física.

Pablo Ceppelini juega en el club íntimo desde este año. Foto: Alianza Lima
Pablo Ceppelini juega en el club íntimo desde este año. Foto: Alianza Lima

Pablo Ceppelini utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego de haber sido acusado de agresión física. El volante de Alianza Lima, quien viene de jugar en la derrota ante Cienciano por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, rompió su silencio vía Instagram para negar las denuncias que han hecho hacia su persona.

"Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad y menos sobre actos que rechazo", escribió en un inicio de su comunicado.

Comunicado de Pablo Ceppelini. Foto: Instagram.

Comunicado de Pablo Ceppelini. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: No todo fue lo que se esperaba

lr.pe

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión

Posteriormente, aseguró que irá por las vías judiciales para que la situación se esclarezca. "Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo los que afecten mi imagen y reputación", añadió.

Al final, señaló que continuará concentrado en lo que resta de esta temporada con el equipo blanquiazul y lo que suceda en un futuro con su trayectoria. "Nadie tiene derecho en manchar mi honra. Seguiré en mi actuar personal y enfocado en mi carrera", concluyó.

PUEDES VER: Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

lr.pe

¿Qué pasó con Pablo Ceppelini?

Por medio de redes sociales, una mujer acusó a Pablo Ceppelini de agresión física. Además, compartió un storie de Instagram en la que mostraba que acudió a la justicia para imponer su respectiva denuncia.

"Acá estoy dando la cara y cumpliendo con la justicia. Porque callar nunca es una opción", escribió en su cuenta personal. Asimismo, un grupo de mujeres le hicieron llegar su apoyo y contaron que también habrían sido víctimas del mediocampista uruguayo.

Notas relacionadas
Pablo Ceppelini recordó expulsión de Carlos Zambrano tras eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025: "Lo pagamos caro"

Pablo Ceppelini recordó expulsión de Carlos Zambrano tras eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025: "Lo pagamos caro"

LEER MÁS
Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

LEER MÁS
Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario

LEER MÁS
Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

Roberto Mosquera lanza fuerte crítica tras goleada 5-1 y seguir en el descenso: “Quien no puede con la presión, que se dedique al ajedrez”

LEER MÁS
Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: íntimos van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: íntimos van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

LEER MÁS
Alianza Atlético vs Universitario EN VIVO HOY: ¿a qué hora juegan en Trujillo por la Liga 1 2025?

Alianza Atlético vs Universitario EN VIVO HOY: ¿a qué hora juegan en Trujillo por la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Canal confirmado de Universitario ante Alianza Atlético, desde Trujillo, por la Liga 1 2025

Canal confirmado de Universitario ante Alianza Atlético, desde Trujillo, por la Liga 1 2025

LEER MÁS
Revelan que Néstor Gorosito 'borró' a Jesús Castillo de Alianza Lima porque le habría increpado por "defender a los que salen de noche"

Revelan que Néstor Gorosito 'borró' a Jesús Castillo de Alianza Lima porque le habría increpado por "defender a los que salen de noche"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Fútbol Peruano

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Cienciano vs Melgar EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por el Clásico del Sur por el Torneo Clausura 2025?

Alianza Atlético vs Universitario EN VIVO HOY: ¿a qué hora juegan en Trujillo por la Liga 1 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025