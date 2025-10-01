Pablo Ceppelini utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego de haber sido acusado de agresión física. El volante de Alianza Lima, quien viene de jugar en la derrota ante Cienciano por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, rompió su silencio vía Instagram para negar las denuncias que han hecho hacia su persona.

"Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad y menos sobre actos que rechazo", escribió en un inicio de su comunicado.

Comunicado de Pablo Ceppelini. Foto: Instagram.

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión

Posteriormente, aseguró que irá por las vías judiciales para que la situación se esclarezca. "Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo los que afecten mi imagen y reputación", añadió.

Al final, señaló que continuará concentrado en lo que resta de esta temporada con el equipo blanquiazul y lo que suceda en un futuro con su trayectoria. "Nadie tiene derecho en manchar mi honra. Seguiré en mi actuar personal y enfocado en mi carrera", concluyó.

¿Qué pasó con Pablo Ceppelini?

Por medio de redes sociales, una mujer acusó a Pablo Ceppelini de agresión física. Además, compartió un storie de Instagram en la que mostraba que acudió a la justicia para imponer su respectiva denuncia.

"Acá estoy dando la cara y cumpliendo con la justicia. Porque callar nunca es una opción", escribió en su cuenta personal. Asimismo, un grupo de mujeres le hicieron llegar su apoyo y contaron que también habrían sido víctimas del mediocampista uruguayo.