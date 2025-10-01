Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"
Mediante su cuenta de Instagram, el futbolista de Alianza Lima rompió su silencio después de haber sido denunciado por agresión física.
- Pablo Ceppelini recordó expulsión de Carlos Zambrano tras eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025: "Lo pagamos caro"
- Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"
Pablo Ceppelini utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego de haber sido acusado de agresión física. El volante de Alianza Lima, quien viene de jugar en la derrota ante Cienciano por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, rompió su silencio vía Instagram para negar las denuncias que han hecho hacia su persona.
"Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad y menos sobre actos que rechazo", escribió en un inicio de su comunicado.
Comunicado de Pablo Ceppelini. Foto: Instagram.
PUEDES VER: Jean Ferrari se habría llevado una desilusión tras buscar al nuevo DT de la selección peruana en Argentina: No todo fue lo que se esperaba
Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión
Posteriormente, aseguró que irá por las vías judiciales para que la situación se esclarezca. "Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo los que afecten mi imagen y reputación", añadió.
Al final, señaló que continuará concentrado en lo que resta de esta temporada con el equipo blanquiazul y lo que suceda en un futuro con su trayectoria. "Nadie tiene derecho en manchar mi honra. Seguiré en mi actuar personal y enfocado en mi carrera", concluyó.
PUEDES VER: Revelan los primeros convocados de Manuel Barreto de la Liga 1 para el partido ante Chile: uno brilla con Universitario
¿Qué pasó con Pablo Ceppelini?
Por medio de redes sociales, una mujer acusó a Pablo Ceppelini de agresión física. Además, compartió un storie de Instagram en la que mostraba que acudió a la justicia para imponer su respectiva denuncia.
"Acá estoy dando la cara y cumpliendo con la justicia. Porque callar nunca es una opción", escribió en su cuenta personal. Asimismo, un grupo de mujeres le hicieron llegar su apoyo y contaron que también habrían sido víctimas del mediocampista uruguayo.