Streamers

Golpean a streamer Fanodric en partido de Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025

Majo Calderón, novia de Fanodric, condenó la violencia ocurrida durante el partido de Alianza Lima y expresó su malestar por el ataque que sufrió el streamer a través de sus redes sociales.

Streamer Fanodric fue golpeado durante el partido de Alianza Lima vs Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva.
Streamer Fanodric fue golpeado durante el partido de Alianza Lima vs Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva. | Foto: Composición LR/ X

Alianza Lima derrotó a Club Atlético Grau por 2-1 con goles de Alan Cantero y Josué Estrada en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. En el primer tiempo, el equipo perdía 1-0, lo que provocó la molestia de la hinchada 'blanquiazul', que empezó a entonar cánticos: "Olé, olé, olá, olá; queremos jugadores que quieran campeonar". El club de La Victoria no atravesaba una buena racha, pues había quedado eliminado de la Copa Sudamericana ante la U. de Chile y perdido 2-1 frente a Cienciano del Cusco en el torneo local.

La molestia de los hinchas no solo se dirigió a los jugadores, sino que también se desató entre ellos. El streamer Fanodric, reconocido creador de contenido peruano e hincha acérrimo de Alianza Lima, fue agredido por otros sujetos dentro del recinto victoriano. En un video que se volvió viral en redes sociales, se observa a dos hombres amenazar y golpear al youtuber con puñetazos, mientras él intenta defenderse sin éxito. El influencer estaba acompañado por su novia, Majo Calderón, quien se pronunció en su cuenta de Instagram tras el incidente.

PUEDES VER: VAR anula golazo de Paolo Guerrero que era el 1-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau: había definido de sombrerito

lr.pe

Novia de Fanodric se pronuncia en redes sociales tras incidente en Estadio Alejandro Villanueva

Tras el final del encuentro entre Alianza Lima y Atlético Grau, Majo Calderón, novia de Fanodric, se pronunció en sus redes sociales para rechazar lo ocurrido y expresar el miedo que sintieron tanto ella como el streamer en el estadio Alejandro Villanueva.

"¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia y la estupidez de las personas? Querer 'atacar' y llegar a la violencia sin que alguien haya hecho algo, sin importarle que no solo estaba yo ahí, sino también un adulto mayor. Ya nos habían avisado lo que iba a pasar, pero decidimos quedarnos porque no había razón o justificación para que algo así sucediera. Me quedé en schock, me invadió el miedo, no podía creer que realmente fueran capaces de eso y en un estadio al que voy desde niña (...). Pero basta ya, ¿no? Todo tiene un límite. ¿Qué les j*** tanto? ¿La felicidad de las personas? Preocúpense por sus vidas. ¡Cobardes!".

El comunicado que emitió la novia de Fanodric en sus redes sociales tras ataque sufrió el streamer en el estadio Alejandro Villanueva durante el partido de Alianza Lima vs Atlético Grau. Foto: Composición LR/ Instagram de Majo Calderón

El comunicado que emitió la novia de Fanodric en sus redes sociales tras ataque sufrió el streamer en el estadio Alejandro Villanueva durante el partido de Alianza Lima vs Atlético Grau. Foto: Composición LR/ Instagram de Majo Calderón

PUEDES VER: Alan Cantero señaló el sentir de Alianza Lima tras eliminación en Copa Sudamericana: “Nos había tocado un poco”

lr.pe

¿Quién es Fanodric?

Fanodric, cuyo nombre real es Alonso Vargas, es un streamer y creador de contenido peruano conocido por su estilo polémico y su fuerte afición a Alianza Lima. Alcanzó popularidad por transmitir y comentar sobre fútbol en su canal FanodricPODCAST, además de participar en eventos como La Noche Dorada 2025, donde incursionó en el boxeo frente a otros creadores. Su trayectoria está marcada por una combinación de humor, confrontación y análisis deportivo. Si bien en sus inicios soñaba con ser futbolista profesional, encontró en la creación de contenido una forma alternativa de vincularse con el deporte. Hasta el momento, el streamer no se ha pronunciado por el incidente ocurrido

