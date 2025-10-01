HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO y dónde ver por el inicio de la Copa Libertadores Femenina 2025?

Las íntimas debutarán ante las xeneizes por el grupo B de esta Copa Libertadores Femenina 2025. Conoce AQUÍ todos los detalles de este encuentro.

Alianza Lima y Boca Juniors femenino se medirán en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. Foto: composición LR
Alianza Lima y Boca Juniors femenino se medirán en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. Foto: composición LR

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO por la Copa Libertadores Femenina 2025? El encuentro entre blanquiazules y xeneizes, por la fecha 1 del Grupo B, se disputará este jueves 2 de octubre desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. Asimismo, podrás seguir este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Boca Juniors femenino?

En Perú, el Alianza Lima vs Boca Juniors femenino comenzará desde las 2.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors femenino?

La transmisión del Alianza Lima vs Boca Juniors femenino, así como los demás encuentros de la Copa Libertadores Femenina 2025, estará a cargo de Pluto TV, página web que cuenta con los derechos de este certamen en Sudamérica.

Fixture de Alianza Lima en Copa Libertadores Femenina

Estos son los partidos programados para Alianza Lima en el grupo B de esta Copa Libertadores Femenina 2025 (según el horario peruano).

Fecha 1

  • Boca Juniors vs Alianza Lima
  • Día: jueves 2 de octubre
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Estadio: Nuevo Francisco Urbano.

Fecha 2

  • Alianza Lima vs Ferroviária
  • Día: domingo 5 de octubre
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Estadio: Florencio Sola

Fecha 3

  • Alianza Lima vs ADIFFEM
  • Día: miércoles 8 de octubre
  • Hora: 2.00 p. m.
