VAR anula golazo de Paolo Guerrero que era el 1-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau: había definido de sombrerito
Tras revisión VAR, el árbitro anuló el sensacional gol de Paolo Guerrero por una supuesta posición adelantada. Por ahora, Alianza Lima pierde 1-0.
Paolo Guerrero es titular en el Alianza Lima vs Atlético Grau. Foto: captura de L1 Max
Al minuto 21, Paolo Guerrero definió de gran forma y puso el empate parcial. Sin embargo, el VAR anuló el tanto por offside.