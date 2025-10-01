HOYSuscripcion LR Focus

VAR anula golazo de Paolo Guerrero que era el 1-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau: había definido de sombrerito

Tras revisión VAR, el árbitro anuló el sensacional gol de Paolo Guerrero por una supuesta posición adelantada. Por ahora, Alianza Lima pierde 1-0.

Paolo Guerrero es titular en el Alianza Lima vs Atlético Grau. Foto: captura de L1 Max
Al minuto 21, Paolo Guerrero definió de gran forma y puso el empate parcial. Sin embargo, el VAR anuló el tanto por offside.

