Real Madrid apenas alcanza a figurar en el top 20 de un ranking dominado por equipos de la NFL y la NBA. Foto: composición de LR/Dallas Cowboys/AFP

Real Madrid apenas alcanza a figurar en el top 20 de un ranking dominado por equipos de la NFL y la NBA. Foto: composición de LR/Dallas Cowboys/AFP

El 2025 fue el cuarto año consecutivo en el que Real Madrid se coronó como el club de fútbol más valioso del mundo. Según la revista especializada en negocios y finanzas Forbes, el cuadro merengue alcanzó la monstruosa cifra de 6.750 millones de dólares en valoración, un 2% más que en el 2024.

Pese a todo, la Casa Blanca queda verdaderamente rezagada en la lista general, pues se ubica en el puesto 19 de las instituciones deportivas mejor cotizadas a nivel internacional, muy lejos de los primeros lugares.

¿Cuál es el equipo deportivo más valioso del mundo?

De acuerdo con Forbes, la franquicia deportiva más valiosa del mundo son los Dallas Cowboys. Los cinco veces ganadores del Super Bowl de la NFL lideran la lista por novena temporada consecutiva, esta vez con una valoración de 13.000 millones de dólares, casi el doble del monto en el que está cotizado el Madrid.

El año pasado, la escuadra de los vaqueros había alcanzado los 10.100 millones de dólares en el ranking de la revista. Es decir, en este 2025 su valor económico se incrementó en poco más de un 17%.

Los vaqueros de Dallas lideran el ranking de equipos más valiosos desde el 2016, aunque no ganan el Super Bowl hace 30 años. Foto: Dallas Cowboys

Los 25 equipos deportivos más valiosos del mundo según Forbes

Esta es la relación de los 25 equipos con mejor valoración del 2025 a nivel mundial. El grueso de la lista lo conforman franquicias de fútbol americano, básquet (NBA) y béisbol (MLB). En cuanto al fútbol, el Manchester United aparece como el único representante además del Real Madrid.

Dallas Cowboys (NFL): 13.000 millones de dólares Golden State Warriors (NBA): 11.000 millones de dólares Los Ángeles Rems (NFL): 10.500 millones de dólares New York Giants (NFL): 10.100 millones de dólares Los Ángeles Lakers (NBA): 10.00 millones de dólares New York Knicks (NBA): 9.750 millones de dólares New England Patriots (NFL): 9.000 millones de dólares San Francisco 49ers (NFL): 8.600 millones de dólares Philadelphia Eagles (NFL): 8.300 millones de dólares Chicago Bears (NFL): 8.200 millones de dólares New York Yankees (MLB): 8.200 millones de dólares New York Jets (NFL): 8.100 millones de dólares Las Vegas Raiders (NFL): 7.700 millones de dólares Washington Commanders (NFL): 7.600 millones de dólares Los Ángeles Clippers (NBA): 7.500 millones de dólares Miami Dolphins (NFL): 7.500 millones de dólares Houston Texans (NFL): 7.400 millones de dólares Denver Broncos (NFL): 6.800 millones de dólares Los Ángeles Dodgers (MLB): 6.800 millones de dólares Real Madrid (La liga): 6.750 millones de dólares Boston Celtics (NBA): 6.700 millones de dólares Seattle Seahawks (NFL): 6.700 millones de dólares Green Bay Packers (NFL): 6.650 millones de dólares Manchester United (Premier League): 6.600 millones de dólares Tampa Bay Buccaneers (NFL): 6.600 millones de dólares.

¿Por qué los equipos de la NFL y la NBA son tan valiosos?

Hay muchos factores que explican la gran brecha que existe en la valoración que alcanzan los clubes de fútbol europeo y los equipos de las ligas deportivas americanas. Entre estos figuran los contratos por derechos de transmisión (TV y/o streaming): por ejemplo, en la NBA se firmó un acuerdo hasta 2036 a cambio de 76.000 millones de dólares, en tanto que la NFL logró un contrato hasta 2033 por 125.500 millones de dólares.

Según añade The Athletic, en la ecuación también entran a tallar factores como la falta de descensos, una figura presente en las principales ligas de fútbol europeo, pero desconocida en los deportes más populares de Estados Unidos. Esto hace que la inversión en dichas disciplinas sea vista como más rentable, pues reduce la incertidumbre de pérdidas de una temporada a otra.

De igual forma, el nivel de competitividad que alcanzan ligas como la NFL y la NBA, en las cuales la alternancia de equipos campeones es mayor que en torneos como LaLiga de España o la Premier League de Inglaterra, las vuelve más atractivas para el público.