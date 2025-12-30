Elecciones 2026: Primero la Gente denuncia fallas en plataforma del JNE durante inscripción de listas

El partido político Primero la Gente emitió un pronunciamiento oficial en el que exige al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el cumplimiento estricto de sus propios protocolos. Esta demanda se debe a los supuestos problemas técnicos de su página web durante el cierre de inscripción de candidaturas para las elecciones generales 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El grupo, por el cual Marisol Pérez Tello postula a la presidencia, sostuvo que las deficiencias informáticas de la autoridad electoral no deben vulnerar el derecho de participación ciudadana de sus postulantes. En la web del JNE solo se pueden visualizar a dos candidatos al Senado por la provincia de Áncash.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Asumimos que el JEE, el JNE y sus dependencias respetarán sus propios procedimientos y sobre todo, salvaguardarán el derecho a la participación ciudadana de los y las candidatas de ''Primero La Gente'' así como otra organizaciones políticas que han tenido contratiempos similares en el proceso", se lee en el comunicado.

PUEDES VER: JEE declara inadmisible lista al Senado de Juntos por el Perú que incluye al hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala

"En ese sentido, invocamos a las autoridades electorales el respeto a sus propios procedimientos y normativa electoral, a nuestros militantes y simpatizantes a mantenernos atentos a garantizar nuestro derecho a participación política y a ciudadanos en general a prestar atención al comportamiento de las autoridades electorales", agregaron.

Asimismo, el comunicado resalta que los funcionarios y técnicos del organismo electoral brindaron asesoría en línea, pero esto resultó insuficiente para superar los problemas que surgieron. La organización advierte que todas estas incidencias quedaron documentadas en el registro de soporte del propio sistema.

Comunicado PLG.

PUEDES VER: Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

¿Cuándo venció el plazo para inscribir las listas de candidatos?

Según el cronograma electoral se estableció que vencía a la medianoche del 23 de diciembre como límite para el registro de listas. Sin embargo, los que estaban con la sesión abierta en la plataforma podían terminar de actualizarlas hasta el mediodía del 24 de diciembre.

Hasta el cierre de dicha prórroga, fueron 36 agrupaciones políticas las que lograron oficializar sus fórmulas ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Sin embargo, no solo PLG denunció fallas; en ese contexto, el congresista y candidato por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, responsabilizó al sistema informático del JNE por los inconvenientes.

"Colapsó por 4 horas después de encontrarnos en la sala virtual posterior a la media noche y pese a solicitar tiempo razonable de compensación el área técnica ha impedido el registro de un grupo importante de nuestras listas", se lee en su post en el que también exigió una auditoría de manera urgente.