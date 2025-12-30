HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Política

Elecciones 2026: Primero la Gente denuncia fallas en plataforma del JNE durante inscripción de listas

El partido de Marisol Pérez Tello denunció interrupciones al momento de inscribir sus listas en la plataforma virtual. Hasta el momento solo figuran dos candidatos al Senado por Áncash.

Listas del partido de Marisol Pérez Tello aún no figura en el JNE. Foto: composición LR
Listas del partido de Marisol Pérez Tello aún no figura en el JNE. Foto: composición LR

El partido político Primero la Gente emitió un pronunciamiento oficial en el que exige al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el cumplimiento estricto de sus propios protocolos. Esta demanda se debe a los supuestos problemas técnicos de su página web durante el cierre de inscripción de candidaturas para las elecciones generales 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El grupo, por el cual Marisol Pérez Tello postula a la presidencia, sostuvo que las deficiencias informáticas de la autoridad electoral no deben vulnerar el derecho de participación ciudadana de sus postulantes. En la web del JNE solo se pueden visualizar a dos candidatos al Senado por la provincia de Áncash.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Asumimos que el JEE, el JNE y sus dependencias respetarán sus propios procedimientos y sobre todo, salvaguardarán el derecho a la participación ciudadana de los y las candidatas de ''Primero La Gente'' así como otra organizaciones políticas que han tenido contratiempos similares en el proceso", se lee en el comunicado.

PUEDES VER: JEE declara inadmisible lista al Senado de Juntos por el Perú que incluye al hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala

lr.pe

"En ese sentido, invocamos a las autoridades electorales el respeto a sus propios procedimientos y normativa electoral, a nuestros militantes y simpatizantes a mantenernos atentos a garantizar nuestro derecho a participación política y a ciudadanos en general a prestar atención al comportamiento de las autoridades electorales", agregaron.

Asimismo, el comunicado resalta que los funcionarios y técnicos del organismo electoral brindaron asesoría en línea, pero esto resultó insuficiente para superar los problemas que surgieron. La organización advierte que todas estas incidencias quedaron documentadas en el registro de soporte del propio sistema.

Comunicado PLG.

Comunicado PLG.

PUEDES VER: Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

lr.pe

¿Cuándo venció el plazo para inscribir las listas de candidatos?

Según el cronograma electoral se estableció que vencía a la medianoche del 23 de diciembre como límite para el registro de listas. Sin embargo, los que estaban con la sesión abierta en la plataforma podían terminar de actualizarlas hasta el mediodía del 24 de diciembre.

Hasta el cierre de dicha prórroga, fueron 36 agrupaciones políticas las que lograron oficializar sus fórmulas ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Sin embargo, no solo PLG denunció fallas; en ese contexto, el congresista y candidato por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, responsabilizó al sistema informático del JNE por los inconvenientes.

"Colapsó por 4 horas después de encontrarnos en la sala virtual posterior a la media noche y pese a solicitar tiempo razonable de compensación el área técnica ha impedido el registro de un grupo importante de nuestras listas", se lee en su post en el que también exigió una auditoría de manera urgente.

Notas relacionadas
Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

LEER MÁS
Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS
Presentan dos nuevas tachas contra Mario Vizcarra para excluirlo de las Elecciones 2026

Presentan dos nuevas tachas contra Mario Vizcarra para excluirlo de las Elecciones 2026

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

LEER MÁS
"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

LEER MÁS
Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS
César San Martín se jubila como juez supremo con un llamado a luchar por la justicia y el derecho

César San Martín se jubila como juez supremo con un llamado a luchar por la justicia y el derecho

LEER MÁS
Fiscalía archiva denuncia presentada por Juan José Santiváñez contra periodistas de Punto Final por supuesto reglaje

Fiscalía archiva denuncia presentada por Juan José Santiváñez contra periodistas de Punto Final por supuesto reglaje

LEER MÁS
Palabras finales: el discurso de despedida del juez supremo César San Martín

Palabras finales: el discurso de despedida del juez supremo César San Martín

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025