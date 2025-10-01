Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025: fixture, horarios y canales para ver los partidos del club íntimo
El vigente campeón peruano integra uno de los grupos más complicados en esta nueva edición del torneo. Su debut será nada menos que ante Boca Juniors.
- Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?
- FC Barcelona vs PSG EN VIVO: alineaciones, horario y canal de TV para ver el partido de Champions League
Alianza Lima quedó listo para su debut en la Copa Libertadores Femenina 2025. El vigente campeón peruano, que logró su clasificación al certamen tras ganar el Torneo Apertura de este año, busca repetir una buena actuación como la que logró en la edición 2021, cuando llegó hasta los cuartos de final.
Las dirigidas por José Letelier tendrán un duro debut frente al poderoso Boca Juniors de Argentina, un duelo que tendrá sabor a revancha por lo ocurrido entre ambos clubes en la Libertadores masculina a inicios de año.
PUEDES VER: Manco se rectifica tras polémicas declaraciones contra Alianza: 'No tengo pruebas de que paguen viajes a influencers'
Fixture de Alianza Lima en Copa Libertadores Femenina
Estos son los partidos programados para Alianza Lima en el grupo B de esta Copa Libertadores Femenina 2025 (según el horario peruano).
Fecha 1
- Boca Juniors vs Alianza Lima
- Día: jueves 2 de octubre
- Hora: 2.00 p. m.
- Estadio: Nuevo Francisco Urbano
Fecha 2
- Alianza Lima vs Ferroviária
- Día: domingo 5 de octubre
- Hora: 6.00 p. m.
- Estadio: Florencio Sola
Fecha 3
- Alianza Lima vs ADIFFEM
- Día: miércoles 8 de octubre
- Hora: 2.00 p. m.
- Estadio: Nuevo Francisco Urbano.
¿Dónde ver a Alianza Lima en Copa Libertadores Femenina?
La transmisión de los partidos de Alianza Lima en esta Copa Libertadores Femenina estará a cargo de Pluto TV, página web que cuenta con los derechos de este certamen en toda Sudamérica.
PUEDES VER: Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: íntimos van por argentino que podría reemplazar a Barcos o Guerrero
Plantel de Alianza Lima en Copa Libertadores Femenina
Estas son las jugadoras de Alianza Lima que disputarán la Copa Libertadores Femenina 2025. Las extranjeras Diana Borges, Karol Lins, Joyce Amara, Kaila Gomes y Estefanía González fueron fichadas expresamente para la participación del club íntimo en el certamen.
- Arqueras: Maryory Sánchez y María Fernanda Dávila.
- Defensas: Neidy Romero, Tifani Molina, Gianella Romero, Alison Reyes, Yomira Tacilla, Grace Cagnina, Kaila Gomes, Mia León.
- Volantes: Emily Flores, Rafaela Marques, Silvani Oliveira, Sandy Dorador, Joyce Amara, Allison Azabache.
- Delanteras: Estefanía Gonzáles, Annaysa Silva, Sashenka Porras, Heidy Padilla, Diana Borges, Adriana Lúcar y Karol Lins.