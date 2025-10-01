Alianza Lima quedó listo para su debut en la Copa Libertadores Femenina 2025. El vigente campeón peruano, que logró su clasificación al certamen tras ganar el Torneo Apertura de este año, busca repetir una buena actuación como la que logró en la edición 2021, cuando llegó hasta los cuartos de final.

Las dirigidas por José Letelier tendrán un duro debut frente al poderoso Boca Juniors de Argentina, un duelo que tendrá sabor a revancha por lo ocurrido entre ambos clubes en la Libertadores masculina a inicios de año.

Fixture de Alianza Lima en Copa Libertadores Femenina

Estos son los partidos programados para Alianza Lima en el grupo B de esta Copa Libertadores Femenina 2025 (según el horario peruano).

Fecha 1

Boca Juniors vs Alianza Lima

Día: jueves 2 de octubre

Hora: 2.00 p. m.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano

Fecha 2

Alianza Lima vs Ferroviária

Día: domingo 5 de octubre

domingo 5 de octubre Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Florencio Sola

Fecha 3

Alianza Lima vs ADIFFEM

Día: miércoles 8 de octubre

Hora: 2.00 p. m.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano.

¿Dónde ver a Alianza Lima en Copa Libertadores Femenina?

La transmisión de los partidos de Alianza Lima en esta Copa Libertadores Femenina estará a cargo de Pluto TV, página web que cuenta con los derechos de este certamen en toda Sudamérica.

Plantel de Alianza Lima en Copa Libertadores Femenina

Estas son las jugadoras de Alianza Lima que disputarán la Copa Libertadores Femenina 2025. Las extranjeras Diana Borges, Karol Lins, Joyce Amara, Kaila Gomes y Estefanía González fueron fichadas expresamente para la participación del club íntimo en el certamen.