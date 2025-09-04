HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

¿Habrá revancha? Alianza Lima cayó en el 'grupo de la muerte' y enfrentará a Boca Juniors en la Copa Libertadores Femenina

Las dirigidas por José Letelier tendrán un duro camino en la presente edición de la Copa Libertadores Femenina. Además de Boca, tendrán que medirse contra un histórico de Brasil.

Alianza y Boca volverán a jugar por Copa Libertadores, esta vez en fútbol femenino. Foto: composición de LR/Alianza Lima/Boca Juniors
Alianza y Boca volverán a jugar por Copa Libertadores, esta vez en fútbol femenino. Foto: composición de LR/Alianza Lima/Boca Juniors

Alianza Lima ya conoce su camino en la Copa Libertadores Femenina 2025. Luego de realizarse el sorteo, las dirigidas por José Letelier cayeron en el grupo de la muerte: tendrá que enfrentarse al poderoso Boca Juniors de Argentina y al bicampeón Ferroviaria de Brasil.

El duelo contra el conjunto xeneize será muy especial para los aficionados blanquiazules, pues a inicios de años ambos clubes se enfrentaron en la fase previa de la Libertadores Masculina. En aquella ocasión, los victorianos dieron el batacazo y eliminaron al gigante argentino en la mítica Bombonera.

PUEDES VER: 'A veces somos acomplejados': Ernesto Arakaki sobre la ausencia de Felipe Chávez y otros 'europeos' en la selección peruana

lr.pe

Rivales de Alianza Lima en Copa Libertadores Femenina 2025

Las vigentes campeonas de la Liga Femenina 2025 tendrá como rivales a Boca Juniors de Argentina, Ferroviaria de Brasil y Adiffem de Venezuela.

¿Cuándo empieza la Copa Libertadores Femenina 2025?

La presente edición del certamen continental se llevará a cabo en territorio argentino. Los partidos se jugarán desde el 2 hasta el 18 de octubre del 2025.

PUEDES VER: Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: 'Todo indica que va a ser...'

lr.pe

Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025

Así quedaron conformados los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025. Solo falta definir a los representantes de Colombia y Ecuador.

  • Grupo A: Corinthians, Ecuador 1, Always Ready, Colombia 2
  • Grupo B: Boca Juniors, Alianza Lima, Adiffem de Venezuela, Ferroviaria
  • Grupo C: Sao Paulo, San Lorenzo, Olimpia, Colo-Colo
  • Grupo D: Colombia 1, Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay, Universidad de Chile.
Notas relacionadas
Alianza Lima supera a Flamengo y River Plate como el club con mayor número de convocados en las Eliminatorias 2026

Alianza Lima supera a Flamengo y River Plate como el club con mayor número de convocados en las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Martín Liberman prevé ventaja de Alianza Lima sobre U. de Chile o Independiente tras fallo de Conmebol: "El equipo rival tiene..."

Martín Liberman prevé ventaja de Alianza Lima sobre U. de Chile o Independiente tras fallo de Conmebol: "El equipo rival tiene..."

LEER MÁS
Árbitro Jordi Espinoza contesta con cita bíblica tras publicación de Renzo Garcés: "El hipócrita con la boca daña a su prójimo"

Árbitro Jordi Espinoza contesta con cita bíblica tras publicación de Renzo Garcés: "El hipócrita con la boca daña a su prójimo"

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Liberman prevé ventaja de Alianza Lima sobre U. de Chile o Independiente tras fallo de Conmebol: "El equipo rival tiene..."

Martín Liberman prevé ventaja de Alianza Lima sobre U. de Chile o Independiente tras fallo de Conmebol: "El equipo rival tiene..."

LEER MÁS
Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

LEER MÁS
¿A qué hora juega Perú vs Uruguay EN VIVO por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

¿A qué hora juega Perú vs Uruguay EN VIVO por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
"A veces somos acomplejados": Ernesto Arakaki sobre la ausencia de Felipe Chávez y otros 'europeos' en la selección peruana

"A veces somos acomplejados": Ernesto Arakaki sobre la ausencia de Felipe Chávez y otros 'europeos' en la selección peruana

LEER MÁS
Partidos de hoy, jueves 4 de septiembre: ¿dónde ver las eliminatorias europeas y sudamericanas?

Partidos de hoy, jueves 4 de septiembre: ¿dónde ver las eliminatorias europeas y sudamericanas?

LEER MÁS
Periodista australiano lanza dura advertencia a Piero Quispe tras fichar por Sydney FC: "Ellos quieren un Alessandro Del Piero"

Periodista australiano lanza dura advertencia a Piero Quispe tras fichar por Sydney FC: "Ellos quieren un Alessandro Del Piero"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Pago Amor Mayor de septiembre 2025 vía Sistema Patria: cronograma del bono, nuevos pensionados y cómo cobran los adultos mayores

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el CRONOGRAMA para surtir combustible hasta el 8 de septiembre

Deportes

Giancarlo Granda cuenta con detalles del por qué Óscar Ibáñez no convoca a Christian Cueva a la selección peruana: ''Tienen un lío desde Cienciano''

[Ver Venevisión Play] Juego de Venezuela vs Argentina HOY por Eliminatorias 2026 GRATIS

Periodista australiano lanza dura advertencia a Piero Quispe tras fichar por Sydney FC: "Ellos quieren un Alessandro Del Piero"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez fue trasladada a clínica Cayetano Heredia tras presentar signos de deshidratación

Martín Vizcarra EN VIVO: Expresidente abandonará penal Barbadillo en las próximas horas

Betssy Chávez EN VIVO: exministra fue trasladada de emergencia a la clínica Cayetano Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota