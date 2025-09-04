¿Habrá revancha? Alianza Lima cayó en el 'grupo de la muerte' y enfrentará a Boca Juniors en la Copa Libertadores Femenina
Las dirigidas por José Letelier tendrán un duro camino en la presente edición de la Copa Libertadores Femenina. Además de Boca, tendrán que medirse contra un histórico de Brasil.
Alianza Lima ya conoce su camino en la Copa Libertadores Femenina 2025. Luego de realizarse el sorteo, las dirigidas por José Letelier cayeron en el grupo de la muerte: tendrá que enfrentarse al poderoso Boca Juniors de Argentina y al bicampeón Ferroviaria de Brasil.
El duelo contra el conjunto xeneize será muy especial para los aficionados blanquiazules, pues a inicios de años ambos clubes se enfrentaron en la fase previa de la Libertadores Masculina. En aquella ocasión, los victorianos dieron el batacazo y eliminaron al gigante argentino en la mítica Bombonera.
Rivales de Alianza Lima en Copa Libertadores Femenina 2025
Las vigentes campeonas de la Liga Femenina 2025 tendrá como rivales a Boca Juniors de Argentina, Ferroviaria de Brasil y Adiffem de Venezuela.
¿Cuándo empieza la Copa Libertadores Femenina 2025?
La presente edición del certamen continental se llevará a cabo en territorio argentino. Los partidos se jugarán desde el 2 hasta el 18 de octubre del 2025.
Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025
Así quedaron conformados los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025. Solo falta definir a los representantes de Colombia y Ecuador.
- Grupo A: Corinthians, Ecuador 1, Always Ready, Colombia 2
- Grupo B: Boca Juniors, Alianza Lima, Adiffem de Venezuela, Ferroviaria
- Grupo C: Sao Paulo, San Lorenzo, Olimpia, Colo-Colo
- Grupo D: Colombia 1, Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay, Universidad de Chile.