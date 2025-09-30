Gianluca Lapadula volvió a marcar luego de 5 meses. El '9' de la selección peruana de fútbol estaba en deuda por su bajo rendimiento. Sin embargo, recordó su mejor versión al anotar un golazo con Spezia ante Reggiana por la Serie B 2025. De este modo, suma 2 goles en los últimos 3 partidos con el popular cuadro italiano. El '10' ilusiona a los hinchas italianos, ya que a sus 35 años quiere hacer historia en el popular club de segunda división.

'Lapagol' no andaba fino e incluso hace un par de meses perdió la titularidad, pero el experimentado delantero nacional nunca tiró la toalla. El golazo de Gianluca Lapadula puede devolverle la confianza y darle ese último aire para cerrar su carrera de la mejor manera.

¿Cómo fue el gol de Gianluca Lapadula en Spezia contra Reggiana por Serie B?

Gianluca Lapadula, delantero peruano, volvió a ser titular y contribuyó con un gol en el empate 1-1 de Spezia frente a Reggiana, en el marco de la sexta jornada de la Serie B. Con esta actuación, el 'Bambino' demuestra su creciente continuidad en el equipo, acumulando ya dos goles en cuatro encuentros disputados. Su siguiente desafío será contra Palermo, programado para el 4 de octubre.

El '9' peruano, aunque usa la '10', recibió un buen centro y controló el balón con la izquierda para definir casi cayéndose. El fuerte disparo de zurda impactó en el poste, rebotó y se metió adentro del arco. De este modo, los hinchas enloquecieron por el dramático tanto de 'Lapagol'.

Los 6 peruanos que han tenido más continuidad en el extranjero

Algunos delanteros y otros volantes encabezan la selecta lista de futbolistas peruanos que han anotado goles o vienen teniendo continuidad en el mercado extranjero. Es importante destacar que los tres '9' de Perú ( Valera, Ramos y Lapagol) marcaron en la última semana.