Fútbol Peruano

Alineaciones Alianza Lima versus Atlético Grau en Matute por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025

En el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima recibe al Patrimonio de Piura con la misión de reivindicarse tras caer ante Cienciano en Cusco y quedar lejos de los primeros lugares del Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima y Atlético Grau jugarán desde las 8.30 p. m. Foto: composición LR/X
Alianza Lima y Atlético Grau jugarán desde las 8.30 p. m. Foto: composición LR/X

Con urgencia por recomponerse, Alianza Lima prepara una alineación inusual para recibir a Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025. El técnico Néstor Gorosito apuesta por cambios en defensa y mantendrá su apuesta ofensiva para intentar sumar en casa.

Las ausencias sensibles de Carlos Zambrano y Renzo Garcés, ambos suspendidos, han obligado al entrenador argentino a reformular la zaga. En consecuencia, formará el centro de la defensa con Gianfranco Chávez y Josué Estrada, un binomio de características frescas, mientras que el lateral derecho volverá a ser ocupado por Marco Huamán, desplazando a Guillermo Enrique fuera de la nómina titular.

PUEDES VER: Erick Osores agradece a hinchas de Cusco que le dedicaron emotivas palabras por su enfermedad: Nos volveremos a encontrar

lr.pe

Posibles alineaciones Alianza Lima vs Atlético Grau

El elenco blanquiazul alineará un volante mixto con Pedro Aquino y Fernando Gaibor como piezas de contención y soporte. En la zona de creación, Pablo Ceppelini tendrá la responsabilidad de conectar con los delanteros y dominar el tránsito del juego ofensivo.

Atlético Grau, en plena racha de cuatro partidos sin derrota, apuesta por un equipo con oficio bajo la dirección de Ángel Comizzo. En punta, se inclinará por Neri Bandiera y Tomás Sandoval como dupla ofensiva, sorprendiendo con la ausencia de Raúl Ruidíaz desde el arranque

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Josué Estrada, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Kevin Quevedo, Paolo Guerrero.
  • Atlético Grau: Patricio Álvarez; Jeremy Rostaing, Rodrigo Tapia, Daniel Franco, José Bolivar; Rafael Guarderas, Diego Soto, Paulo de la Cruz, Juan Fernando Garro; Neri Bandiera, Tomás Sandoval.

PUEDES VER: Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: íntimos van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

lr.pe

¿En qué canal transmitirán Alianza Lima contra Atlético Grau?

En todo el territorio peruano, puedes sintonizar la señal del canal L1 Max para ver este Alianza Lima contra Atlético Grau por TV. El canal está disponible en los principales operadores de cable y/o satélite, como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, entre otros.

