Canal confirmado de Universitario ante Alianza Atlético, desde Trujillo, por la Liga 1 2025
Tras poco más de 10 días de su triunfazo contra UTC, Universitario regresa a Trujillo para enfrentar al equipo churre, que lleva una interesante racha en este año.
Universitario de Deportes vive un presente feliz en el Torneo Clausura 2025. Los cremas son los únicos líderes de la tabla de posiciones gracias a su victoria sobre Cusco FC y tienen la oportunidad de prolongar su buen momento en la próxima jornada. Así como lo hizo contra UTC, el equipo dirigido por Jorge Fossati jugará en Trujillo ante Alianza Atlético, este miércoles 1 de octubre, desde las 6.00 p. m.
No obstante, a diferencia del Gavilán, el elenco churre se presenta como un rival más complicado. En lo que va de la Liga 1 2025, el cuadro piurano no sabe de derrotas frente a los tres grandes: Alianza Lima, Sporting Cristal y la 'U'. Los estudiantiles tendrán que quebrar esta racha para consolidarse como los máximos favoritos a ganar el Clausura.
PUEDES VER: Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: 'Esperemos que la 'U' pueda caer'
Canal confirmado de Universitario ante Alianza Atlético
La transmisión por TV del Universitario ante Alianza Atlético estará a cargo del canal L1 Max, disponible en todo el Perú. Si estás en el extranjero, deberás ingresar a la plataforma Fanatiz.
- Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
- DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
- Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
- Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
- Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
- Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
- Zapping: canal 29 HD.
¿Dónde ver ONLINE Universitario ante Alianza Atlético?
Si quieres seguir el partido entre Universitario y Alianza Atlético por internet, suscríbete al servicio de streaming de L1 Max o contrata los planes de MiFibra y Win que incluyen este canal como parte de su servicio.
También puedes verlo únicamente por celular con L1 Máx Móvil, que te brinda la opción de seguir todo el contenido de dicha señal deportivo desde tu teléfono móvil y a un menor costo que los planes regulares.
PUEDES VER: Jorge Fossati sobre penal cobrado a Cusco FC que complicó a Universitario: 'Hay uno clarísimo a Williams Riveros'
Próximos partidos de Universitario y Alianza Atlético
Estos son los partidos que le restan a Universitario en el Torneo Clausura 2025.
- Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II
- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario
- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC
- Fecha 16: ADT vs Universitario
- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso
- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario.
A Alianza Atlético le faltan disputar estos cotejos luego del encuentro que tiene previsto frente a la 'U'.
- Fecha 13: Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso
- Fecha 14: Los Chankas vs Alianza Atlético
- Fecha 15: Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos
- Fecha 16: Cienciano vs Alianza Atlético
- Fecha 17: Alianza Atlético vs Atlético Grau
- Fecha 18: Alianza Universidad vs Alianza Atlético
- Fecha 19: Alianza Atlético vs Sport Boys.