Pedro Aquino ha estado en el ojo de la tormenta después de la dolorosa eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025. El volante peruano fue punto de críticas por las polémicas declaraciones de Néstor Gorosito en conferencia de prensa. El DT blanquiazul aseguró que la 'Roca' le pidió no entrenar previo al choque ante la U. de Chile porque estaba extremadamente cansado. Sus palabras generaron diversas reacciones y el 'Puma' Carranza no fue esquivo a esta situación.

El ídolo crema sostuvo que 'Pipo' estuvo mal al exponer de tal forma a Pedro Aquino. Bajo su punto de vista, este tipo de pedidos que realizan los jugadores deben quedarse en la interna para no dejar mal parados a sus dirigidos.

'Puma' Carranza cuestiona a Néstor Gorosito por polémica con Pedro Aquino

"Cuando pasan estos temas de algunos jugadores, eso se queda en casa. Si Pedro Aquino le pidió no poder entrenar porque le duele toda la pierna porque después de mucho tiempo jugó, es válido porque tiene que recuperarse, pero claro que no debió ventilarse esas cosas", dijo en el programa 'La Interna'.

Asimismo, contó qué hubiese hecho él en un caso como el de Pedro Aquino. "Lo que yo hubiese hecho es que se le de descanso y después lo pongo desde inicio hasta dónde pueda. Además, Aquino tenía que jugar porque tenía que jugar y Kevin Quevedo igual porque marca diferencia. Eso queda en el camarín", añadió.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre Pedro Aquino tras eliminación de Alianza Lima?

"Aquino nos pidió el otro día no entrenar porque no se cuánto tiempo no hacía 90 minutos. Nos pidíó no entrenar porqué había jugado un excelente partido con Comerciantes. No nos pidió no jugar el partido, pero nos dijo que estaba extremadamente cansado después del partido del otro día (contra Comerciantes Unidos)"