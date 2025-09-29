Alianza Lima no pudo en Cusco y perdió 2-1 ante Cienciano por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este resultado, los blanquiazules quedaron muy lejos de la lucha por el título, puesto que se ubican en el sexto lugar de la tabla de posiciones a 9 puntos de Universitario. La jugada más comentada del compromiso fue la expulsión de Carlos Zambrano, quien regresaba después de cumplir sus dos fechas de sanción. Uno de los que criticó fuertemente la actitud del zaguero peruano fue Mr. Peet.

El relator deportivo aseguró que Zambrano debió ser el encargado de darle tranquilidad al equipo cuando recibieron los dos goles rápidos de Cienciano. Sin embargo, se hizo expulsar tontamente y puso todo cuesta arriba.

Mr. Peet critica a Carlos Zambrano por hacerse expulsar en derrota de Alianza Lima

"El que tuvo que haber mantenido al equipo tranquilo, que todavía se podía revertir la situación. El jugador que tenía que mantenernos a nosotros en el partido, nuestro capitán, comete la torpeza de hacerse expulsar. Encima en una falta contra él", empezó diciendo Peter Arévalo en su programa 'Madrugol'.

Eso sí, dejó en claro que su percepción sobre Carlos Zambrano no va a cambiar, ya que considera que ha demostrado ser el mejor central del Perú. "Mi concepto de lo que es Carlos Zambrano como jugador de fútbol no va a cambiar. Jugando al fútbol, es el mejor central del fútbol peruano y lo demostró jugando a nivel internacional. No hay discusión sobre la calidad de jugador que es, pero desgraciadamente, quien tuvo que mantenernos a nosotros en el partido, decirnos que nos tranquilicemos y juguemos, quien tuvo que tener esa función, nos vuelve a perjudicar otra vez con una expulsión tonta, en campo de ellos, como sucedió con el codazo a Charles Aránguiz", agregó.

Finalmente, aseguró que el 'León' fue correctamente expulsado, a pesar de la paupérrima actuación del juez principal. "Arias le comete falta a Zambrano, pero en la repetición del VAR se ve (…) ¿qué vamos a hacer? Para mí, hoy el árbitro fue un desastre, pero la expulsión de Zambrano no la puedo discutir. No puedo echarle la culpa al arbitraje desastroso de hoy. Zambrano fue bien expulsado", concluyó.

¿Qué dijo Carlos Zambrano tras ser expulsado nuevamente con Alianza Lima?

Antes de dejar Cusco, Carlos Zambrano conversó con la prensa y pidió disculpas al equipo por sus reiteradas expulsiones. En su defensa, señaló que no está atravesando un buen momento personal, pero recalcó que está buscando salir de esta situación por su mejoría y la de Alianza Lima.

"Duele mucho lo que estoy pasando personalmente, pero son cosas que se dan en el fútbol. Simplemente, me siento culpable y responsable. No solo de este partido, sino de otros que también han pasado, y creo que a mis compañeros les debo una disculpa. Ya llegará el momento en que en el entrenamiento hablaremos”, sostuvo.