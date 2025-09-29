HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Carlos Zambrano hace mea culpa tras caída de Alianza Lima en Cusco: "Me siento culpable, no solo de este partido"

El ‘Kayser’ no escondió su frustración tras la roja en Cusco y admitió que dejó a sus compañeros en desventaja. En medio del mal momento, aseguró que sabrá levantarse pese a las críticas.

Carlos Zambrano rompe el silencio tras la caída de Alianza Lima. Foto: Composición LR
Carlos Zambrano rompe el silencio tras la caída de Alianza Lima. Foto: Composición LR

Amarga derrota. El domingo 28 de septiembre, Alianza Lima se fue con las manos vacías en Cusco tras caer 2-1 frente a Cienciano por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. La caída golpea aún más sus aspiraciones en el campeonato, pues los íntimos ahora se ubican en el sexto puesto de la tabla, cada vez más lejos de la punta.  

El mal momento del equipo blanquiazul no se limita al torneo local. Días atrás sufrieron una dura derrota ante la U. de Chile, quedando eliminados en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

PUEDES VER 'Flaco' Granda hizo peculiar comparación entre Carlos Zambrano y un carro tras expulsión en derrota de Alianza Lima: "Es como un Ferrari"

lr.pe

Carlos Zambrano se responsabiliza tras caída de Alianza ante Cienciano

Al término del partido, el defensor de la selección peruana enfrentó a la prensa y no escondió su malestar por lo sucedido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Zambrano fue expulsado a los 35’ del primer tiempo por un codazo contra Santiago Arias, dejando a su equipo con uno menos en la altura.

“Duele mucho lo que estoy pasando personalmente, pero son cosas que se dan en el fútbol. Simplemente, me siento culpable y responsable. No solo de este partido, sino de otros que también han pasado, y creo que a mis compañeros les debo una disculpa. Ya llegará el momento en que en el entrenamiento hablaremos”, declaró el futbolista de 36 años.

PUEDES VER Paolo Guerrero dejó rotundo análisis tras derrota de Alianza Lima que los complica en el Clausura: "Estuvimos dormidos los primeros minutos"

lr.pe

No bajará los brazos

El ‘Kayser’, quien ya suma seis tarjetas rojas en lo que va de la temporada, reconoció que su error pasó factura al grupo, pero aseguró que “se levantará” de ese amargo momento y estará preparado de cara a lo que viene.

“Esto sigue. Sé la calidad de jugador que soy y no me puedo tirar al suelo por eso. Una expulsión siempre expone al equipo, más en altura. Son cosas que se dan; simplemente hay que corregirlas. Sé que voy a levantarme de esta. He pasado por cosas peores”, añadió.

¿Por qué expulsaron a Carlos Zambrano ante Cienciano por el Torneo Clausura?

El capitán de Alianza Lima perdió los papeles y se calentó la cancha, ya que Alianza Lima perdía 2-0 con un polémico gol antes de los 30 minutos. Por este motivo, al defensa se le salió la cadena y en una pelota dividida fue a marcar con vehemencia. Arias también entró indebidamente, pero Carlos Zambrano va fuerte abajo y suelto un codazo e incluso una patada. El futbolista de Cienciano quedó muy adolorido y toda la banca de suplentes reclamó. El zaguero de 36 años vuelve a perjudicar al equipo aliancista y complica la remontada.

