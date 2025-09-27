HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro
Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro     Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro     Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro     
Fútbol Peruano

Roberto Mosquera se pronuncia tras derrota agónica de Alianza Universidad que quedó cerca del descenso: "No tengo una vara mágica"

Después de caer 3-2 ante Sport Boys por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, el técnico peruano habló sobre el presente del club y compartió su postura sobre la posibilidad de perder la categoría.

Roberto Mosquera asumió como DT de Alianza Universidad para el Torneo Clausura 2025. Foto: captura de L1 Max
Roberto Mosquera asumió como DT de Alianza Universidad para el Torneo Clausura 2025. Foto: captura de L1 Max

Alianza Universidad no pudo en Huánuco y cayó 3-2 ante Sport Boys por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido se robó la atención por dos momentos en particular: el golazo 'maradoniano' de Carlos López y el tanto al último minuto de la Misilera. Ahora bien, en el plano netamente deportivo, el resultado complicó a AUDH con la zona de descenso. Por ello, Roberto Mosquera rompió su silencio para comentar sobre la situación que atraviesa el club.

El popular 'Mous' destacó los resultados positivos que obtuvo Alianza Universidad desde su llegada al banquillo. Asimismo, criticó el rendimiento de sus dirigidos, puesto que existe una gran brecha entre las oportunidades que generan y los goles que concretan.

PUEDES VER: Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: No tenía que ver con rendimiento

lr.pe

Roberto Mosquera categórico tras quedar cerca del descenso con Alianza Universidad

“Yo he venido sabiendo que no tengo una vara mágica, no hay respuesta para eso (salvar del descenso). En un mes ganamos tres partidos, y el equipo en los últimos 7 meses solo había ganado 2, eso quiere decir que hemos avanzado. Este es un equipo que se ha mentalizado en lo que quiere, pero hay una distancia entre lo que producimos y el marcador, y tenemos que ajustar eso para salir de este momento incómodo”, empezó diciendo en conferencia de prensa.

Si bien Mosquera fue contratado para no descender, el DT peruano resaltó el juego que ha demostrado su plantel en los últimos compromisos. "Sigo corrigiendo, tratando de mejorar, lo que alienta es que tenemos un molde de juego, que podemos jugar contra cualquier equipo, pero lo que no podemos es equivocarnos. Soy responsable cuando se pierde, estoy preparado para saber que esto es así”, añadió.

PUEDES VER: Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

lr.pe

Roberto Mosquera analiza a Alianza Universidad tras caer ante Sport Boys

Cuando fue consultado sobre la derrota por 3-2 ante Sport Boys, Roberto Mosquera especificó cuáles fueron los errores de su equipo cuando fueron en busca del tercer gol.

“En el fútbol no hay justicia, tenemos que ser inteligentes a la hora de voltear un partido, estando ‘sin piernas’ y buscar el tercer gol, debíamos protegernos porque ya no teníamos fuerzas. Es uno de los mejores partidos que hemos jugado, aunque el marcador diga otra cosa”, mencionó.

Notas relacionadas
Óscar Vílchez sorprende al proponer a exentrenador de Alianza Lima para la selección peruana: “Ha hecho las cosas bien”

Óscar Vílchez sorprende al proponer a exentrenador de Alianza Lima para la selección peruana: “Ha hecho las cosas bien”

LEER MÁS
Roberto Mosquera responde fuerte sobre la continuidad de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana: "Nadie sabe para dónde vamos nunca"

Roberto Mosquera responde fuerte sobre la continuidad de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana: "Nadie sabe para dónde vamos nunca"

LEER MÁS
Roberto Mosquera resalta el trabajo de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Ha marcado una época importante"

Roberto Mosquera resalta el trabajo de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Ha marcado una época importante"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Óscar Vílchez sorprende al proponer a exentrenador de Alianza Lima para la selección peruana: “Ha hecho las cosas bien”

Óscar Vílchez sorprende al proponer a exentrenador de Alianza Lima para la selección peruana: “Ha hecho las cosas bien”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Fútbol Peruano

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys tras ultimátum de la barra: "Cuando no eres bien recibido..."

Julio César Uribe propone a entrenador de la Copa Perú para ser DT de la selección peruana: “Sabe lo que es la lucha”

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota