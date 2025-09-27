Alianza Universidad no pudo en Huánuco y cayó 3-2 ante Sport Boys por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido se robó la atención por dos momentos en particular: el golazo 'maradoniano' de Carlos López y el tanto al último minuto de la Misilera. Ahora bien, en el plano netamente deportivo, el resultado complicó a AUDH con la zona de descenso. Por ello, Roberto Mosquera rompió su silencio para comentar sobre la situación que atraviesa el club.

El popular 'Mous' destacó los resultados positivos que obtuvo Alianza Universidad desde su llegada al banquillo. Asimismo, criticó el rendimiento de sus dirigidos, puesto que existe una gran brecha entre las oportunidades que generan y los goles que concretan.

Roberto Mosquera categórico tras quedar cerca del descenso con Alianza Universidad

“Yo he venido sabiendo que no tengo una vara mágica, no hay respuesta para eso (salvar del descenso). En un mes ganamos tres partidos, y el equipo en los últimos 7 meses solo había ganado 2, eso quiere decir que hemos avanzado. Este es un equipo que se ha mentalizado en lo que quiere, pero hay una distancia entre lo que producimos y el marcador, y tenemos que ajustar eso para salir de este momento incómodo”, empezó diciendo en conferencia de prensa.

Si bien Mosquera fue contratado para no descender, el DT peruano resaltó el juego que ha demostrado su plantel en los últimos compromisos. "Sigo corrigiendo, tratando de mejorar, lo que alienta es que tenemos un molde de juego, que podemos jugar contra cualquier equipo, pero lo que no podemos es equivocarnos. Soy responsable cuando se pierde, estoy preparado para saber que esto es así”, añadió.

Roberto Mosquera analiza a Alianza Universidad tras caer ante Sport Boys

Cuando fue consultado sobre la derrota por 3-2 ante Sport Boys, Roberto Mosquera especificó cuáles fueron los errores de su equipo cuando fueron en busca del tercer gol.

“En el fútbol no hay justicia, tenemos que ser inteligentes a la hora de voltear un partido, estando ‘sin piernas’ y buscar el tercer gol, debíamos protegernos porque ya no teníamos fuerzas. Es uno de los mejores partidos que hemos jugado, aunque el marcador diga otra cosa”, mencionó.