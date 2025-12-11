Flamengo vs Pyramids FC por la Copa Intercontinental 2025: fecha, hora y canal del partido

El ganador de esta llave clasificará a la gran final y enfrentará al PSG. Foto: composición de Flamengo/Pyramids FC

La tercera ronda de la Copa Intercontinental 2025 enfrentará a los equipos de Flamengo y Pyramids FC. El Mengao viene de eliminar al Cruz Azul en el denominado Derbi de las Américas, mientras que el combinado egipcio lleva dos victorias al hilo: ante Auckland City de Nueva Zelanda y Al-Ahli de Arabia Saudita.

Ahora, ambas escuadras se medirán por la Copa Challenge, cuyo premio principal será el pase a la gran final, instancia en la que aguarda el PSG en su condición de vigente ganador de la Champions League.

¿Cuándo juega Flamengo vs Pyramids FC?

El partido entre Flamengo y Pyramids FC, por la ronda correspondiente a las semifinales de la Copa Intercontinental 2025, se disputará este sábado 13 de diciembre. El estadio Áhmad bin Ali, ubicado en la ciudad de Rayán, Qatar, será escenario del cruce.

¿A qué hora juega Flamengo vs Pyramids FC?

En territorio peruano, el choque entre el Mengao y las Pirámides se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Flamengo vs Pyramids FC?

La transmisión por TV del juego entre brasileños y egipcios estará a cargo del canal DSports en Sudamérica. A nivel internacional, el encuentro se podrá ver por la plataforma FIFA+.