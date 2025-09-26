La eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana fue un duro golpe a la ilusión tanto de sus hinchas como de sus jugadores, entre ellos el volante Pablo Ceppelini. El uruguayo disputó los últimos 28 minutos de la vuelta ante U. de Chile, pero no pudo evitar la derrota que dejó a su equipo fuera del plano internacional.

Al final del encuentro, el mediocampista expresó su pesar por el mal resultado y lamentó el poco tiempo que tuvo en cancha. Según dijo, esperaba ser mejor considerado por el DT Néstor Gorosito debido al gran partido que jugó ante Comerciantes Unidos, pero se mostró resignado a su suplencia.

Pablo Ceppelini: "Uno siempre se entrena para jugar"

"No sé, eso lo dejo en las manos del cuerpo técnico (su suplencia). Uno siempre se entrena para jugar, para estar a la orden. Pensé que iba a tener más minutos después del partido con Comerciantes, pero bueno, son las decisiones del 'profe'", declaró Ceppelini en zona mixta.

"La verdad que una sensación de tristeza por haber quedado afuera. Estoy orgulloso de este equipo, de este plantel. Cuando empezamos el primer viaje, recuerdo que todos nos daban por muertos, que íbamos a quedar afuera con Boca y mira hasta dónde llegamos", agregó el jugador charrúa.

Acerca de lo que queda para Alianza en el año, Ceppelini invocó a seguir luchando por el título de la Liga 1 y volver a un torneo internacional en el 2026. "Mirar para adelante, pensar en el campeonato. Corregir un montón de cosas porque este equipo va a estar en la próxima Copa Libertadores", manifestó.

Próximo partido de Alianza Lima

Ya fuera de la Copa Sudamericana, el siguiente encuentro de los íntimos será la visita a Cienciano del Cusco, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El cruce ante el Papá se jugará este domingo 28 de septiembre, desde las 6.00 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.