Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys tras ultimátum de la barra: "Cuando no eres bien recibido..."
En menos de un día, el exjugador de Universitario anunció vía X que renunciaría a la administración del conjunto chalaco, tras la presión de los hinchas, quienes no lo aceptaban en ese cargo.
Apenas habían pasado un par de horas desde que la Sunat designó a Miguel Ángel Torres como nuevo administrador de Sport Boys. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por muchos hinchas del club chalaco, quienes presionaron a través de redes sociales para que el exjugador de Universitario de Deportes renunciara al cargo. Finalmente, hace unos minutos se confirmó vía X que Torres dejaría el puesto, ya que él mismo anunció en sus redes sociales que presentará su renuncia ante la entidad que lo había designado.
En su comunicado, expresó: “Cuando no eres bien recibido en un lugar, lo mejor es no forzar las cosas”. Además, recalcó que no buscaba poder ni beneficios económicos en el club, aunque aseguró sentirse preparado para asumir este reto. Pese a ello, muchos hinchas respaldaron su decisión de apartarse, argumentando que era lo mejor para la institución, ya que de lo contrario no sería aceptado plenamente.
¿Qué dijo Miguel Ángel Torres tras renunciar a Sport Boys?
"Soy de los que creen que, cuando no eres bien recibido en un lugar, lo mejor es no forzar las cosas y tomar otro rumbo. Nunca he buscado poder ni beneficio económico de un club, y menos aún cuando lo que más necesita es apoyo sincero", explicó en un primer momento.
"Me preparé para asumir este tipo de retos, pero entiendo que quizás no me corresponda afrontarlos. En ese sentido, en las próximas horas formalizaré ante SUNAT mi renuncia como administrador temporal de Sport Boys Association", agregó.
¿Qué otros candidatos postularon a la administración de Sport Boys?
La lista estaría conformada por ocho nombres, entre ellos Eduardo López, ciudadano mexicano que también postuló a la administración de Universitario de Deportes, además de la empresa AP Business S.A.C.
- 1. AP Busines S.A.C.
- 2. Carrano Rodríguez Eduardo Gianfranco
- 3. Dávila Valdivia Carlos Alberto
- 4. Dolorier Ramírez Walter Urbano
- 5. Fuentes Roncal José Carlos
- 6. Lopez Villarreal Eduardo
- 7. Maguiña Cabello Christian Bruno
- 8. Noriega Linch Guial Alberto Martin
- 9. Torres Quintana Miguel Ángel