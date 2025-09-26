Alianza Lima quedó fuera de la Copa Sudamericana 2025 después de perder 2-1 ante U. de Chile en Coquimbo. Los blanquiazules lucharon hasta el final, pero el descuento de Eryc Castillo en el segundo tiempo no fue suficiente para clasificar a las semifinales del certamen internacional. Horas después del partido, Hernán Barcos se pronunció y expresó su dolor por no poder avanzar y seguir representando al Perú a nivel internacional.

Asimismo, aseguró que la derrota es un golpe para todo el plantel, pero confía que podrán seguir adelante. Finalmente, le pidió la hinchada que no deje de apoyarlos de cara al resto de compromisos que faltan en la campaña a nivel local.

Hernán Barcos compartió sentido mensaje tras eliminación de Alianza Lima

"Es un momento duro para nosotros, hora de reflexionar y pensar en todo lo que viene, orgulloso de este grupo de la entrega que tuvimos y el apoyo incondicional de nuestra gente siempre. Juntos vamos a dar pelea hasta el final. La grandeza de Alianza se ve en estos momentos. ¡Arriba Alianza, toda la vida!", escribió en su cuenta de Instagram.

Recordemos que Hernán Barcos arrancó como titular en ambos compromisos tras la lesión de Paolo Guerrero. No obstante, el 'Pirata' no pudo marcar en los 180 minutos. A pesar de ello, fue vital para crear oportunidades de gol para los blanquiazules.

Publicación de Hernán Barcos. Foto: Instagram.

Así fue la campaña internacional de Alianza Lima en el 2025

La campaña internacional de Alianza Lima en el 2025 dejó como saldo 7 victorias, 6 empates y 5 derrotas.