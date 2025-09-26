HOYSuscripcion LR Focus

Hernán Barcos y su desolador mensaje tras eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025: "Hora de reflexionar"

Después de quedar fuera de la Copa Sudamericana 2025, el delantero argentino se pronunció para pedir el apoyo de la hinchada en este último tramo de Alianza Lima en la temporada.

Hernán Barcos fue titular en el Alianza Lima vs. U. de Chile. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes
Hernán Barcos fue titular en el Alianza Lima vs. U. de Chile. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes

Alianza Lima quedó fuera de la Copa Sudamericana 2025 después de perder 2-1 ante U. de Chile en Coquimbo. Los blanquiazules lucharon hasta el final, pero el descuento de Eryc Castillo en el segundo tiempo no fue suficiente para clasificar a las semifinales del certamen internacional. Horas después del partido, Hernán Barcos se pronunció y expresó su dolor por no poder avanzar y seguir representando al Perú a nivel internacional.

Asimismo, aseguró que la derrota es un golpe para todo el plantel, pero confía que podrán seguir adelante. Finalmente, le pidió la hinchada que no deje de apoyarlos de cara al resto de compromisos que faltan en la campaña a nivel local.

PUEDES VER: Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

lr.pe

Hernán Barcos compartió sentido mensaje tras eliminación de Alianza Lima

"Es un momento duro para nosotros, hora de reflexionar y pensar en todo lo que viene, orgulloso de este grupo de la entrega que tuvimos y el apoyo incondicional de nuestra gente siempre. Juntos vamos a dar pelea hasta el final. La grandeza de Alianza se ve en estos momentos. ¡Arriba Alianza, toda la vida!", escribió en su cuenta de Instagram.

Recordemos que Hernán Barcos arrancó como titular en ambos compromisos tras la lesión de Paolo Guerrero. No obstante, el 'Pirata' no pudo marcar en los 180 minutos. A pesar de ello, fue vital para crear oportunidades de gol para los blanquiazules.

Publicación de Hernán Barcos. Foto: Instagram.

Publicación de Hernán Barcos. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Silvio Valencia rompe su silencio tras pelea con 'Chevaristo' durante programa en vivo: Jamás se puede llegar a actos de violencia

lr.pe

Así fue la campaña internacional de Alianza Lima en el 2025

La campaña internacional de Alianza Lima en el 2025 dejó como saldo 7 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

  • Nacional de Asunción 1-1 Alianza Lima | fase 1 de Copa Libertadores
  • Alianza Lima 3-1 Nacional de Asunción | fase 1 de Copa Libertadores
  • Alianza Lima 1-0 Boca Juniors | fase 2 de Copa Libertadores
  • Boca Juniors 1-0 (4-5 en penales) Alianza Lima | fase 2 de Copa Libertadores
  • Deportes Iquique 1-2 Alianza Lima | fase 3 de Copa Libertadores
  • Alianza Lima 1-1 Deportes Iquique | fase 3 de Copa Libertadores
  • Alianza Lima 0-1 Libertad | fase de grupos Copa Libertadores
  • São Paulo 2-2 Talleres | fase de grupos Copa Libertadores
  • Alianza Lima 3-2 Talleres | fase de grupos Copa Libertadores
  • Alianza Lima 0-2 São Paulo | fase de grupos Copa Libertadores
  • Talleres 2-0 Alianza Lima | fase de grupos Copa Libertadores
  • Libertad 2-2 Alianza Lima | fase de grupos Copa Libertadores
  • Alianza Lima 2-0 Gremio | repechaje de la Copa Sudamericana
  • Gremio 1-1 Alianza Lima | repechaje de la Copa Sudamericana
  • Alianza Lima 2-0 Universidad Católica de Ecuador | octavos de final de Copa Sudamericana
  • Universidad Católica de Ecuador 1-2 Alianza Lima | octavos de final de Copa Sudamericana
  • Alianza Lima 0-0 U. de Chile | cuartos de final de Copa Sudamericana
  • U. de Chile 2-1 Alianza Lima | cuartos de final de Copa Sudamericana.

