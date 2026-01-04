HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Caín Fara se rinde a Universitario antes de arancar la pretemporada: "Contento de llegar a un club tan inmenso"

El flamante fichaje expresa su emoción al unirse a Universitario, considerado un gran desafío en su carrera. Asegura que el club tiene un impacto notable en Sudamérica.

Caín Fara se ilusiona con Universitario y llena de elogios al club. Foto: Lr/Latin Media
Caín Fara se ilusiona con Universitario y llena de elogios al club. Foto: Lr/Latin Media

Universitario firmó un 2025 soñado, pero quiere tocar la gloria este año con el tetracampeonato en Liga 1. El popular club de Ate se viene reforzando para defender la 'corona' y entrar a la historia del fútbol peruano. La expectativa es grande e incluso los flamantes fichajes como Caín Fara están emocionados con el proyecto. El nuevo refuerzo 'crema' reveló que no será fácil, ya que todos los ojos estarán puestos en la 'U'.

Sin duda, una temporada que ilusiona por los buenos jales que Universitario adquirió, aunque Alianza Lima también se está armando de gran manera para recuperar el título de la Liga 1. Sin embargo, el futbolista argentino quedó sorprendido por lo grande que es la 'U'.

PUEDES VER:Real Madrid aplastó 5-1 al Real Betis por la fecha 18 de LaLiga de España: Gonzalo García anotó un espectacular hat-trick

lr.pe

¿Qué dijo Caín Fara sobre Universitario?

El defensa central no pudo ocultar su emoción al llegar a Lima para unirse a la pretemporada con Universitario. "Estoy contento de llegar a un club tan inmenso de América y del mundo. Es el desafío más importante de mi carrera. El club habla por si solo, ya que uno de chiquito sueña con llegar a un club tan importante como este. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el técnico Javier Rabanal, pero ya habrá oportunidad y quiero aportar en la cancha", reveló Fara.

Además, comentó las posiciones en las que puede ser utilizado. "Yo soy marcador central, pero en mi carrera fui polifuncional. He jugado de lateral, liberó y en todo el frente defensivo. Estuve en club grande como Emelec, pero tuve una fuerte lesión. Es una marea increíble la hinchada", declaró Fara en Latin Media.

PUEDES VER: Alessandro Burlamaqui y su desafiante mensaje a Javier Rabanal con Alianza Lima "Con ganas de enfrentarme a él"

lr.pe

¿Cuándo será la Noche Crema 2026?

El último lunes 29 de diciembre, luego de la reunión que sostuvieron representantes del conjunto merengue y Alianza Lima con autoridades del Ministerio del Interior y el presidente José Jerí, se acordó que las presentaciones de ambos equipos se lleven a cabo el próximo sábado 24 de enero, tal como estaba previsto desde un inicio.

En el caso de los estudiantiles, el Estadio Monumental U Marathon albergará el evento, que tendrá como gran atractivo el amistoso frente a la Universidad de Chile, desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

