¿Por qué FIFA no le quitará la sede del Mundial a Estados Unidos tras ataques a Venezuela según sus propios estatutos?
Estados Unidos es el país que albergará la mayoría de partidos del Mundial 2026 en comparación con sus socios, México y Canadá.
Los recientes ataques de Estados Unidos no solo han generado asombro a nivel mundial, no solo por los bombardeos estratégicos que realizaron, sino porque tuvieron como fin la captura de Nicolás Maduro. No obstante, estos acontecimientos han puesto en la mira si la FIFA sancionará a EE. UU. por el Mundial 2026, ya que los estadounidenses son parte de las sedes junto a México y Canadá para albergar este gran evento deportivo.
Es en este contexto que la respuesta corta sería no. No obstante, las razones por las cuales no se daría esta situación van más allá de temas políticos, ya que uno de los principios fundamentales de la FIFA es la neutralidad política y la independencia de las federaciones. Bajo esta lógica, la FIFA solo interviene cuando existe una “injerencia gubernamental” en los asuntos internos del fútbol.
¿Por qué FIFA no le quitará la sede del Mundial a Estados Unidos?
Según los estatutos de la entidad, se establece que sus principales principios son la neutralidad política, la prohibición de la discriminación y, sobre todo, que las federaciones no tengan intervención gubernamental. Asimismo, también se reconocen los derechos humanos. Cabe señalar que no existe ningún artículo que sancione automáticamente a un país por temas de política exterior, como sería en este caso.
La FIFA sanciona a federaciones, no a gobiernos, siempre y cuando se incumplan los siguientes puntos:
- Intervención directa del Estado en la federación.
- Incumplimientos graves de los reglamentos del fútbol.
- Amenazas comprobadas para la seguridad de las competiciones.
¿El precedente de Rusia contra Ucrania podría aplicarse a Estados Unidos?
Muchos recuerdan el caso de Rusia en 2022, tras la invasión a Ucrania, como un precedente de la situación actual. Luego de ese hecho, los rusos fueron suspendidos de toda competición; sin embargo, analistas coinciden en que se trató de una medida excepcional y de carácter político, coordinada entre la FIFA y la UEFA, con el objetivo de proteger la integridad y la seguridad de los torneos, más que una aplicación estricta de los estatutos.
Conclusión sobre por qué Estados Unidos seguirá siendo sede del Mundial 2026
No existe un sustento reglamentario vigente para suspender el Mundial 2026 ni para vetar de manera automática a EE. UU. por hechos de política exterior. La entidad opta por mantener el desarrollo del fútbol, separando los conflictos entre Estados de la competencia deportiva, salvo que la seguridad de los jugadores y los aficionados se vea afectada de forma directa.