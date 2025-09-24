HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Canal confirmado de Universitario contra Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario y Cusco FC protagonizarán el partido más esperado de las últimas semanas tras el gran presente de ambos equipos en el Torneo Clausura.

Cusco FC derrotó 2-0 a Universitario en el último cruce por el Apertura. Foto: composición LR/Cusco FC/Universitario
Cusco FC derrotó 2-0 a Universitario en el último cruce por el Apertura. Foto: composición LR/Cusco FC/Universitario

Este fin de semana se podía marcar el rumbo de la Liga 1 2025. Por la fecha 11 del Torneo Clausura, Universitario recibirá a Cusco FC en el Estadio Monumental U Marathon. Este encuentro, programado para las 6.00 p. m. (hora peruana), definirá con más claridad la zona alta de la tabla de posiciones, la cual es ocupada en estos momentos por la 'U'.

Los Dorados venían líderes en la tabla con dos partidos menos, pero la última derrota por 2-0 ante ADT en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega dejó el paso libre a los de Jorge Fossati, que se impusieron 2-1 en el último minuto frente a UTC, para ubicarse líderes en solitario. Con esta caída, Cusco FC perdió el invicto de 16 partidos y ahora buscarán dar el golpe en Ate.

Canal TV del Universitario contra Cusco FC

En Perú, la señal encargada de transmitir el Universitario vs Cusco FC por el Clausura será GOLPERU, canal 714 de Movistar, que cuenta con los derechos televisivos de la 'U'.

¿Dónde ver ONLINE Universitario contra Cusco FC?

En territorio peruano, el choque entre Universitario vs Cusco FC se podrá seguir por Liga 1 Play de manera online. Si no cuentas con esta posibilidad, puedes unirte a la cobertura gratis que realizará La República Deportes en su plataforma.

Próximos partidos de Universitario y Cusco FC

Tras jugarse esta jornada, la 'U' visitará luego a Alianza Atlético de Sullana el miércoles 1 de octubre. Por otro lado, los Guerreros dorados recibirán a Deportivo Garcilaso el martes 30 de septiembre en el Cusco.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Así quedó la tabla tras jugarse la última jornada.

PosicionesEquipoPuntosPJGEPGFGCDif.
1Universitario219630156+9
2Cusco FC198610113+8
3Deportivo Garcilaso179450148+6
4Sporting Cristal169441155+10
5Alianza Lima159432149+5
6FBC Melgar13103431512+3
7ADT1393331412+2
8Cienciano12933416160
9Sport Huancayo12104041220-8
10Los Chankas1283241014-4
11Atlético Grau11932412120
12Comerciantes Unidos11924278-1
13Alianza Atlético108314912-3
14Juan Pablo II108314812-4
15Alianza Universidad109142330
16Ayacucho FC79215610-4
17Sport Boys610136513−8
18UTC28026614−8
19Deportivo Binacional00000000
