¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Deportes

'Chorri' Palacios contestó fuerte a Eddie Fleischman tras acusarlo de defender a Agustín Lozano: "No respeto lo que comenta"

El exjugador de Sporting Cristal se defendió de la crítica que recibió de Fleischman por centrar su crítica en Juan Carlos Oblitas y respaldar a Agustín Lozano tras la debacle de las Eliminatorias 2026.

'Chorri' Palacios analizó a los responsables de la eliminación de Perú en las Eliminatorias 2026. Foto: composición LR/captura de 'Chorrigolazos'/captura de Eddie Fleischman
'Chorri' Palacios analizó a los responsables de la eliminación de Perú en las Eliminatorias 2026. Foto: composición LR/captura de 'Chorrigolazos'/captura de Eddie Fleischman

Continúa la polémica. En la última edición de su programa de YouTube 'Chorrigolazos', el exjugador 'Chorri' Palacios decidió responderle a Eddie Fleischman. El ídolo de Sporting Cristal decidió pronunciarse luego de la reciente crítica del popular 'Colorado' por apuntar directamente contra Juan Carlos Oblitas, exdirector deportivo de la FPF, y quitarle cierta responsabilidad a Agustín Lozano, tras no conseguir los resultados en las Eliminatorias 2026.

'Chorri' aseguró que no tiene algo personal contra el 'Ciego', pero remarcó que el responsable directo de las elecciones de los entrenadores en el último proceso clasificatorio fue él y no Lozano. "¿No se da cuenta de la realidad? Yo no tengo nada contra Juan Carlos Oblitas, pero hay que hablar quién tenía la responsabilidad en esos cargos de poner a los técnicos. ¿A quién le va a mentir?", dijo en primera instancia.

lr.pe

¿Qué le respondió el 'Chorri' Palacios a Eddie Fleischman?

El exseleccionado señaló que no respeta la opinión del comentarista deportivo, pues considera que no ha comprendido del todo su análisis sobre el tema.

"Respeto a las personas, pero a veces no puedo respetar a las opiniones. En este caso, no respeto lo que comenta Eddie Fleischman porque no sé qué está hablando. Se ha equivocado o no ha entendido lo que dije. El primer responsable por su puesto que fue Agustín Lozano, como quiere decirlo", manifestó.

Asimismo, no dudó en hacer énfasis a los cuestionamientos constantes de Fleischman contra el presidente de la FPF y sostuvo que tanto poner foco en ello está dejando pasar algunas positivas de la gestión. "No sé qué tendrá con contra el presidente porque siempre lo escucho hablar solamente y criticarlo a Agustín, y no habla de las cosas que también se hacen buenas. Yo tampoco digo que el presidente es 'wow' ni que es el mejor porque también tiene sus errores. Yo le escucho nada más a Eddie Fleischman criticar y criticar y darle duro al presidente. Algo tendrá contra él que está bien, pero ya todos los días a cada rato eso también cansa", apuntó.

lr.pe

'Chorri' Palacios niega defender a Agustín Lozano: "Oblitas fue que eligió a los técnicos"

Por último, Palacios remarcó que en argumento no busca respaldar a ningún individuo en particular, sino ofrecer una explicación sobre cómo se llevan a cabo las decisiones en la FPF. "Yo solamente he hablado sobre este tema de que quién era el responsable. Ahora, si no lo entendió, bueno, ahora se lo estoy volviendo aclarar, que Juan Carlos Oblitas fue que eligió a los técnicos, tanto a Reynoso como a Fossati. Y si las cosas no se dieron, lamentablemente no tuvo el ojo para haber elegido bien", replicó.

