La dura respuesta de Eddie Fleischman al ‘Chorri’ Palacios por defender a Agustín Lozano: “Lamento ver a un jugador resentido”

Eddie Fleischman criticó al 'Chorri' Palacios por sus declaraciones en defensa de Agustín Lozano y cuestionó su imparcialidad como embajador de la FPF.

Roberto Palacios disputó cinco procesos eliminatorios con la selección peruana, pero nunca logró clasificar a un Mundial. Foto: composiciónLR/YouTube/Andina
Roberto Palacios disputó cinco procesos eliminatorios con la selección peruana, pero nunca logró clasificar a un Mundial. Foto: composiciónLR/YouTube/Andina

La crisis deportiva de la Selección Peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026 ha despertado intensos cruces de declaraciones entre figuras del deporte nacional. Esta vez, el periodista Eddie Fleischman respondió con dureza a Roberto 'Chorri' Palacios, tras los comentarios del exjugador en defensa del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano. La polémica se encendió luego de que Palacios, actual embajador de la federación, intentara desvincular a Lozano de las responsabilidades por la mala campaña de la Blanquirroja.

Durante una reciente emisión del programa Full Deporte, Fleischman no solo rebatió los dichos del ‘Chorri’, sino que lo acusó de resentimiento por no haber logrado clasificar a un Mundial como jugador. Además, apuntó directamente a la falta de objetividad de Palacios debido a su actual vínculo laboral con la FPF.

La severa postura del 'Chorri' Palacios sobre la designación de Manuel Barreto como DT de Perú: "No me hagas hablar…"

lr.pe

¿Qué le dijo Eddie Fleischman al ‘Chorri’ Palacios?

Eddie Fleischman no escatimó en críticas al referirse a Roberto Palacios. “Lamento ver a un jugador resentido con quienes sí lograron clasificar al Mundial, algo que él no pudo conseguir”, declaró en Full Deporte. Con estas palabras, el periodista deportivo puso en duda la credibilidad del ‘Chorri’, a quien acusó de menospreciar el histórico proceso rumbo a Rusia 2018.

Fleischman recordó que Palacios, en años anteriores, se mostró severamente crítico con jugadores de la selección peruana, incluso durante campañas exitosas. “En su momento decía que era impensable que Aldo Corzo juegue en la selección, y sin embargo, él respondió en el campo”, añadió. Para el periodista, resulta contradictorio que Palacios minimice la clasificación a Rusia 2018, luego de haber señalado errores en procesos anteriores.

El comunicador también rememoró partidos clave en los que Palacios participó como jugador, destacando derrotas significativas. “Perú no habría clasificado si no ganaba en Quito o a Paraguay en Asunción, escenarios donde el ‘Chorri’ perdió 4-1 o no pudo marcar diferencia”, enfatizó.

¿Qué dijo el 'Chorri' Palacios sobre Agustín Lozano?

Roberto Palacios generó controversia tras declarar que Agustín Lozano no era el responsable directo del bajo rendimiento de la selección en las Eliminatorias 2026. El exvolante trasladó la culpa al exdirector general de fútbol, Juan Carlos Oblitas, alegando que este era el encargado de tomar las decisiones deportivas dentro de la FPF.

Sin embargo, Eddie Fleischman desmontó esa afirmación y subrayó que fue el mismo Lozano quien decidió no renovar el contrato del técnico Ricardo Gareca tras el repechaje fallido ante Australia. “¿Cómo va a exonerarlo si él fue quien tomó la decisión más determinante del último proceso?”, cuestionó el periodista. Además, indicó que Oblitas intentó promover reformas dentro de la federación, pero no recibió el respaldo necesario del directorio liderado por Lozano.

Otro punto álgido en las declaraciones de Fleischman fue el rol de Palacios como embajador de la FPF, una posición que, según el periodista, compromete su imparcialidad. “Tiene la mejor oportunidad de inhibirse porque tiene intereses de por medio, pero no lo hace, lo defiende. ¡Mal, Roberto Palacios!”, sentenció.

