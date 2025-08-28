Al Nassr vs Al Taawon EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver a Cristiano Ronaldo por la Liga Profesional Saudí?
Tras perder la final de la Supercopa de Arabia Saudita, ahora Al Nassr debutará en la liga saudí contra Al Taawon en el Estadio Rey Abdullah de Buraidá. Conoce AQUÍ todos los detalles para ver a Cristiano Ronaldo.
- Cristiano Ronaldo perdió la final de la Supercopa de Arabia Saudita: Al Ahli derrotó a Al Nassr en penales y se coronó campeón
¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Taawon, con Cristiano Ronaldo, EN VIVO Y EN DIRECTO por la Saudi Pro League? El encuentro por la fecha 1 del certamen local está programado para este viernes 29 de agosto desde la 1.00 p. m. (hora peruana) en el King Abdullah Sport City Stadium, con capacidad para 29850 espectadores, y será trasmitido por la señal de SSC en territorio saudí. La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy.
Al Nassr llega a este encuentro golpeado tras perder por penales la final de la Supercopa de Arabia Saudita ante Al Ahli. Por otro lado, Al Taawon viene de perder por 2-1 frente a Olympiacos en un amistoso.
¿A qué hora juegan Al Nassr vs Al Taawon?
El duelo entre Al Nassr vs Al Taawon está pactado para jugarse a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios según tu zona geográfica:
- México: 12.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay: 3.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
¿Dónde ver Al Nassr vs Al Taawon?
La transmisión por TV del Al Nassr vs Al Taawon estará a cargo del canal Saudí Sports Company (SSC) en territorio saudí. En otros países también se puede ver por señales como TV Azteca (México), Zapping Sports (Chile), TNT Sports (Argentina) y FOX Deportes (Estados Unidos).
Al Nassr vs Al Taawon: alineaciones posibles
- Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Martínez, Yahya, Coman, Alkhaibari, Brozovic, Wesley, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.
- Al Taawon: Atiah, Rivas, Al Ahmad, Girotto, Mahzari, El Mahdioui, Fajr, Sabiri, Barrow, Mandash y Roger Martínez.
¿Cómo ver Al Nassr vs Al Taawon ONLINE?
Si quieres seguir el Al Nassr vs Al Taawon por internet, puedes suscribirte a la página web shahid.mbc.net, en la cual tendrás acceso a este y otros encuentros de la Saudi Pro League. Asimismo, puedes descargarte la app de Estadio TNT Sports. En el caso de que no tengas acceso a la plataforma, puedes informarte con la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.