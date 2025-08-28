Al Nassr vs Al Taawon EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver a Cristiano Ronaldo por la Liga Profesional Saudí?

¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Taawon, con Cristiano Ronaldo, EN VIVO Y EN DIRECTO por la Saudi Pro League? El encuentro por la fecha 1 del certamen local está programado para este viernes 29 de agosto desde la 1.00 p. m. (hora peruana) en el King Abdullah Sport City Stadium, con capacidad para 29850 espectadores, y será trasmitido por la señal de SSC en territorio saudí. La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy.

Al Nassr llega a este encuentro golpeado tras perder por penales la final de la Supercopa de Arabia Saudita ante Al Ahli. Por otro lado, Al Taawon viene de perder por 2-1 frente a Olympiacos en un amistoso.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Al Taawon?

El duelo entre Al Nassr vs Al Taawon está pactado para jugarse a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios según tu zona geográfica:

México: 12.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Taawon?

La transmisión por TV del Al Nassr vs Al Taawon estará a cargo del canal Saudí Sports Company (SSC) en territorio saudí. En otros países también se puede ver por señales como TV Azteca (México), Zapping Sports (Chile), TNT Sports (Argentina) y FOX Deportes (Estados Unidos).

Al Nassr vs Al Taawon: alineaciones posibles

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Martínez, Yahya, Coman, Alkhaibari, Brozovic, Wesley, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

Bento, Boushal, Simakan, Martínez, Yahya, Coman, Alkhaibari, Brozovic, Wesley, Joao Félix y Cristiano Ronaldo. Al Taawon: Atiah, Rivas, Al Ahmad, Girotto, Mahzari, El Mahdioui, Fajr, Sabiri, Barrow, Mandash y Roger Martínez.

¿Cómo ver Al Nassr vs Al Taawon ONLINE?

Si quieres seguir el Al Nassr vs Al Taawon por internet, puedes suscribirte a la página web shahid.mbc.net, en la cual tendrás acceso a este y otros encuentros de la Saudi Pro League. Asimismo, puedes descargarte la app de Estadio TNT Sports. En el caso de que no tengas acceso a la plataforma, puedes informarte con la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.