Al Nassr vs Al Ahli EN VIVO: ¿a qué hora juega Cristiano Ronaldo y dónde ver la final de la Supercopa de Arabia Saudita?

¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Ahli EN VIVO Y EN DIRECTO por la Supercopa de Arabia Saudita? El encuentro, que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, se disputará este sábado 23 de agosto desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Hong Kong y será transmitido por Fox Deportes, FOX Sports 2 y DAZN. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura de La República Deportes.

Al Nassr llega a la final tras derrotar 2-1 a Al Ittihad de Karim Benzema. Sadio Mané y João Félix, tras asistencia de Cristiano Ronaldo, marcaron para Los Caballeros de Najd. Al Ahli, por su parte, vienen de golear 5-1 al Al-Qadisiya.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Al Ahli?

El choque entre Al Nassr vs Al Ahli está programado para las 7.00 a. m. (hora de Perú). Conoce la guía de horario para otros países:

México: 6.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 7.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 a. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 p. m.

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Ahli?

La transmisión del duelo entre Nassr vs Al Ahli estará disponible para Estados Unidos vía FOX Deportes, FOX Sports 2 y Fubo Sports. En México, el duelo irá por Caliente TV. En España, se podrá seguir por DAZN.

Al Nassr vs Al Ahli: alineaciones posibles

Así formarían ambos equipos para este partidazo.

Al Nassr: Al Aqeedi, Yahya, Martínez, Al Amri, Boushal, Angelo, Brozovic, Wesley, Mané, Cristiano Ronaldo y Joao Félix.

Al Aqeedi, Yahya, Martínez, Al Amri, Boushal, Angelo, Brozovic, Wesley, Mané, Cristiano Ronaldo y Joao Félix. Al Ahli: Mendy, Massa, Demiral, Ibañez, Dams, Kessié, Al-Braikan, Millot, Mahrez, Toney y Galeno.

¿Cómo ver Al Nassr vs Al Ahli ONLINE?

Para que no te pierdas el Al Nassr vs Al Ahli por internet, descarga la aplicación Fox Sports App (en Estados Unidos) o sigue la cobertura gratis de La República Deportes a través de su página web, en la cual encontrarás el marcador actualizado minuto a minuto.