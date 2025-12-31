Federico Girotti dio sus primeras palabras como jugador de Alianza Lima, en una reciente edición de 'Alianza Lima TV', publicada vía YouTube. Durante la entrevista se animó a hablar sobre diversos temas como su llegada al conjunto blanquiazul, donde dio a conocer que uno de sus objetivos es salir campeón, palabras que ilusionaron a los hinchas quienes esperan verlo pronto en acción. "Estoy muy contento de llegar a Alianza Lima. Es una oportunidad única en mi carrera, un gran desafío y espero aprovecharlo al máximo", fueron sus primeras palabras del delantero.

En otro momento de la conversación se animó a hablar sobre el recibimiento de los hinchas, donde señaló que ha recibido varios mensajes positivos y además manifestó su orgullo de poder vestir los colores íntimos. No obstante, lo que llamó la atención fue cuando se le consultó sobre que ahora compartirá vestuarios con el mítico Paolo Guerrero, a quien, según el argentino, le pedirá "consejos".

¿Qué dijo Federico Girotti sobre Paolo Guerrero?

Al ser preguntado sobre la oportunidad de jugar junto a 'Depredor', Girotti expresó abiertamente su admiración.

"Seguramente le pediré muchos consejos. Es un delantero que jugó en los mejores equipos del mundo y tener un compañero de esa historia va a ser muy lindo, porque voy a aprender mucho de él", fueron las palabras del exTalleres.

Federico Girotti sobre sus objetivos con Alianza: "Salir campeón"

En otro momento de la conversación, el delantero habló de lo que significó enfrentarse a Alianza Lima por la Copa Libertadores. Esta experiencia fue clave para decidir fichar por el club. Además, dio a conocer qué fue lo primero que hizo tras recibir el llamado del equipo.

"Es uno de los clubes más importantes de Sudamérica. Los enfrenté este año y la verdad que me gustó mucho la hinchada, la cancha y todo lo que se vive. Para mí es un paso muy importante que estoy dando en mi carrera profesional", comenzó diciendo Girotti.

"Empecé a preguntar por el club, por Lima, estuve recorriéndola estos días y realmente me sorprendió lo linda que es. Alianza es un club muy grande, con mucha pasión, muy parecido a los clubes de Argentina", dio a conocer el delantero.

"Mi objetivo personal es ayudar al equipo a salir campeón y hacer la mayor cantidad de goles. Sé que para eso me trajeron. Y el objetivo grupal es llegar a lo más alto y volver a poner a Alianza en fase de grupos de la Copa Libertadores, que es muy importante para el club".

“Soy un delantero fuerte, potente, con buen remate y buen juego aéreo. Lo que más me gusta es hacer goles. Físicamente vengo muy bien. El último año fue bueno en ese aspecto y ahora espero recuperar lo futbolístico para ayudar al equipo a lograr el título", sentenció el jugador blanquiazul.

Girroti habla sobre la Noche Blanquiazul

Acerca del amistoso frente al Inter Miami, donde se medirá con Lionel Messi, el delantero admitió la motivación especial que esto implica.

“Son jugadores top. Leo es uno de los mejores de la historia y para nosotros los argentinos es muy especial. Será algo hermoso enfrentarlo y ojalá poder cambiarle la camiseta".