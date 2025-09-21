Lamine Yamal ya tendría todo preparado para celebrar un eventual triunfo en la gala del Balón de Oro 2025, en la cual se perfila como uno de los máximos candidatos a recibir el premio a mejor jugador junto con Ousmane Dembélé. Según informó la prensa española, el joven futbolista del Barcelona viajará a París acompañado por una comitiva de 20 personas y alista una fiesta privada en dicha ciudad en caso de ganar.

De acuerdo con Mundo Deportivo, tanto Yamal como sus familiares, que conformarán el grueso de la delegación que lo acompañará en el Teatro de Chatelet, vestirán trajes de la marca Dolce & Gabbana. Sobre la celebración posterior a la ceremonia, el medio indica que los detalles se mantienen "bajo un estricto secretismo y máxima prudencia" por la posibilidad de que finalmente sea Dembélé el galardonado.

En las redes sociales, muchos hinchas compararon esta situación con la de Vinícius Jr., quien en el 2024 invitó a 30 personas a París para acompañarlo en la que creía que sería su noche consagratoria. No obstante, horas antes de la gala se filtró que el español Rodri se había impuesto al brasileño en la votación, por lo cual este finalmente no asistió a la entrega del premio.

¿Por qué Lamine Yamal podría ganar el Balón de Oro?

La nominación de Lamine Yamal a este Balón de Oro 2025 responde a su gran temporada 2024-25 en el Barcelona, con el que conquistó los títulos de la Copa del Rey, Supercopa de España y LaLiga. A nivel individual, totalizó 18 goles y 25 asistencias con la camiseta blaugrana y, además, llegó a la final de la UEFA Nations League con la selección española, con un registro de tres anotaciones y una asistencia.

Su gran deuda pendiente fue la Champions League, torneo del que fue eliminado en semifinales. Debido a ello, muchos consideran que Ousmane Dembélé tiene ventaja para ganar el premio, pues el francés sí conquistó la 'Orejona' con el PSG, además de otros títulos como la Ligue 1 y la Copa de Francia, además del subcampeonato del Mundial de Clubes.

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2025?

La edición número 69 de la ceremonia de entrega del Balón de Oro se realizará este lunes 22 de septiembre, a partir de las 3.00 p. m. (horario peruano).