En la mañana del 27 de octubre de 2024, cayó una bomba sobre el estadio Santiago Bernabéu: “Vinícius Júnior no ganará el Balón de Oro”. Las filtraciones de la decisión final y de los votos de decenas de jurados habían puesto en evidencia una realidad inesperada para el mundo Real Madrid. El brasileño, quien había cumplido una campaña extraordinaria, era el favorito de los hinchas y, para muchos, el seguro vencedor. Tras una serie de consultas y constataciones, Florentino Pérez, el hombre fuerte de la Casa Blanca futbolera, anunció que ningún representante de su club asistiría a la gala en París pese a que iba a recibir el trofeo al mejor equipo del mundo. “Está claro que el Balón de Oro no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no va donde no le respetan”, explicó la entidad madridista. Ha transcurrido un año y las grietas entre Real Madrid y France Football, organizador de la premiación, aún siguen visibles. Mañana tampoco estará presente en la gala algún miembro de la entidad y menos Kylian Mbappé, uno de los candidatos a llevarse la distinción.

Es imposible negar que esta polémica le ha dado, desde la óptica de los aficionados y gran parte de la prensa mundial, un duro golpe a la credibilidad del galardón. Y dicha situación se remarca al tomar en consideración el poco consenso una vez conocido el ganador. El triunfo de Rodri (Manchester City) sobre Vinícius en la última edición ha dejado en claro que solo actuaciones superlativas, como las que en su momento protagonizaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, podrían hacer match con el gusto de quienes no votan, pero son los que finalmente validan el resultado. Además, la atomización de las preferencias hace mucho más difícil el panorama. Por ejemplo, esta temporada hay una paridad muy marcada en el rendimiento de los cinco candidatos con mayores opciones. Así como cualquiera de ellos puede merecerlo, su victoria también va a quedar expuesta al dardo fulminante de las críticas. De seguro millones no estarán de acuerdo si se anuncia a Yamal, a Dembelé, a Raphinha, a Salah o a Vitinha. El contento y el descontento serán inevitables.

La irregularidad de los aspirantes se suma a esta controversia ya que los que tienen mayores chances no han podido sostener el ritmo competitivo durante gran parte de la temporada. Aunque Dembelé recién apareció en las instancias finales de la brillante campaña que permitió al PSG conquistar la Champions League fue intrascendente en la final del Mundial de Clubes ganada por Chelsea. Yamal y Raphinha fueron mucho más sostenidos en un Barcelona que se cayó temprano en la máxima competición continental europea. Lo mismo Salah que duró poco con el Liverpool en Champions. Mbappé, con mucha participación, no tuvo brillo en un Real Madrid negado para los títulos. Quizá Vitinha, campeón de Europa con PSG y Portugal, podría aparecer con más galones si es que no se le quita mérito por ser volante y no un delantero o un goleador, algo que pesa mucho en las consideraciones.

¿Cómo y quiénes votan?

En medio de tanta discusión, es importante explicar que el Balón de Oro se concede a un futbolista en función de tres criterios básicos: actuación individual, influencia del jugador en los títulos obtenidos por su club o selección nacional y juego limpio. Son estas las referencias que deben tener en cuenta los jurados al momento de emitir su voto el cual, en muchos casos, resulta difícil de entender pues el gusto de cada jurado por determinado jugador o el impacto mediático de los nominados aportan complejidad e influyen al momento de la decisión.

Periodistas especializados de cada uno de los 100 primeros países del actual ranking FIFA conforman el jurado internacional que define la elección. Cada jurado selecciona diez futbolistas de los 30 nominados y asigna una puntuación en orden descendente de mérito siendo 15 el puntaje más alto y uno el más bajo. El Balón de Oro se entregará a quien sume más puntos del total de votos emitidos. Cabe precisar que no hay un monto de dinero extra para el futbolista que levante el trofeo que tampoco es de oro macizo como algunos piensan. Láminas de oro sobre bronce y una base de pirita conforman esta bella pieza que tiene un valor incalculable por la dimensión, prestigio y reconocimiento que otorga en la historia a quien la posee.

Más controversia

Esta será la primera vez en la historia de la premiación que un jurado no podrá revelar su voto ni bien se conozca al ganador y deberá esperar que su elección se publique en la edición especial de la revista France Football sobre el Balón de Oro 2025. Ello es debido al escándalo que se generó a raíz de la protesta de Real Madrid por el trofeo que no ganó Vinícius la pasada temporada y la filtración mediática de las decisiones de los jurados lo cual, según los organizadores, desnaturalizó el carácter secreto de la votación. Sea como fuere, la gala de este año también tendrá un marcado toque de polémica y desazón, ya que no habrá consenso mundial entre los hinchas una vez que se devele al nuevo rey del fútbol.