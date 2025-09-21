HOYSuscripcion LR Focus

Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     
Balón de Oro 2025 EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la ceremonia para conocer al mejor jugador de la temporada?

¿Lamine Yamal o Ousmane Dembélé? Llegó la hora de saber quién será el gran ganador del Balón de Oro 2025 tras una temporada llena de emociones.

El Balón de Oro 2025 se llevará a cabo en París. Foto: IA
El Balón de Oro 2025 se llevará a cabo en París. Foto: IA

¡Es ahora o nunca! La ceremonia del Balón de Oro 2025 ya está con nosotros y se llevará a cabo EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 22 de setiembre. El Théâtre du Châtelet, ubicado en el centro de París, será el lugar que albergará este evento, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, Disney Plus y DGO para todos los países de Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con todos los detalles.

El trofeo se lo disputan dos jugadores: Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. El prodigio del Barcelona ha sido una de las sorpresas más impresionantes de la temporada y es el principal candidato para levantar el Balón de Oro. Sin embargo, el francés es un digno contrincante tras consolidarse en el PSG y culminar la campaña con una Champions.

lr.pe

¿Cuándo es la ceremonia del Balón de Oro 2025?

La entrega del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en París, Francia. Grandes figuras históricas del fútbol se reunirán en el Théâtre du Châtelet para ser testigos del reconocimiento a los jugadores más sobresalientes de la campaña.

¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2025?

En suelo peruano, la ceremonia del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 14:00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas
  • Chile, Venezuela, Bolivia: 16:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 17:00 horas
  • España: 22:00 horas

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2025?

La transmisión de la ceremonia del Balón de Oro 2025 estará a cargo de ESPN para todo Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con suscripción previa.

Lista de nominados del Balón de Oro 2025

  1. Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)
  2. Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)
  3. Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)
  4. Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)
  5. Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)
  6. Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
  7. Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)
  8. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)
  9. Erling Haaland (Manchester City - Noruega)
  10. Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia)
  11. Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)
  12. Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)
  13. Scott McTominay (Napoli - Escocia)
  14. Kylian Mbappe (Real Madrid - Francia)
  15. Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)
  16. Joao Neves (París Saint Germain - Portugal)
  17. Pedri (FC Barcelona - España)
  18. Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)
  19. Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia)
  20. Raphinha (FC Barcelona - Brasil)
  21. Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)
  22. Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)
  23. Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos)
  24. Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil)
  25. Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)
  26. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania)
  27. Vitinha (París Saint Germain - Portugal)
  28. Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
  29. Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)
  30. Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia)

Nominados Premio Trofeo Yashin Masculino

  • Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra)
  • Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra)
  • Yassine Bounou (Al-Hilal, Arabia Saudita)
  • Lucas Chevalier (Lille, Francia)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid, España)
  • Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain, Francia)
  • Jan Oblak (Atlético Madrid, España)
  • David Raya (Arsenal, Inglaterra)
  • Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra)
  • Yann Sommer (Inter Milan, Italia)

Nominadas Balón de Oro 2025

  • Lucy Bronze (Chelsea - Inglaterra)
  • Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia)
  • Aitana Bonmatí (FC Barcelona - España)
  • Sandy Baltimore (Chelsea - Francia)
  • Mariona Caldentey (Arsenal - España)
  • Klara Bühl (Bayern Münich - Alemania)
  • Sofía Cantore (Juventus y Washington Spirit - Italia)
  • Steph Catley (Arsenal - Australia)
  • Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití)
  • Temwa Chawinga (Kansas City Current - Malawi)
  • Emily Fox (Arsenal - Estados Unidos)
  • Cristiana Girelli (Juventus - Italia)
  • Esther González (Gotham FC - España)
  • Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega)
  • Patri Guijarro (FC Barcelona - España)
  • Amanda Gutierres (Palmeiras - Brasil)
  • Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra)
  • Pernile Harder (Bayern Múnich - Dinamarca)
  • Lindsey Heaps (Olympique Lyon - Estados Unidos)
  • Chloe Kelly (Manchester City y Arsenal - Inglaterra)
  • Marta (Orlando Pride - Brasil)
  • Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal - Noruega)
  • Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia)
  • Clara Mateo (Paris FC - Francia)
  • Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra)
  • Claudia Pina (FC Barcelona - España)
  • Alexia Putellas (FC Barcelona - España)
  • Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea - Suecia)
  • Caroline Weir (Real Madrid -Escocia)
  • Leah Williamson (Arsenal - Inglaterra)

Premio Trofeo Yashin Femenino: nominadas

  • Chiamaka Nnadozie (París FC de Francia y Brighton de Inglaterra)
  • Daphne Van Domselaar (Arsenal, Inglaterra)
  • Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)
  • Cata Coll (FC Barcelona, España)
  • Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos)

Nominados mejor entrenador de fútbol masculino

  • Antonio Conte (Napoli, Italia)
  • Luis Enrique (París Saint Germain, Francia)
  • Hansi Flick (FC Barcelona, España)
  • Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra)
  • Arne Slot (Liverpool, Inglaterra)

Nominados a mejor entrenador de fútbol femenino

  • Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra)
  • Arthur Elias (selección de Brasil)
  • Justine Madugu (selección de Nigeria)
  • Reneé Slegers (Arsenal, Inglaterra)
  • Sarina Wiegman (selección de Inglaterra)

Premio Trofeo Kopa Masculino: nominados

  • Lamine Yamal (FC Barcelona, España)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia)
  • Pau Cubarsi (FC Barcelona, España)
  • Désire Doué (PSG, Francia)
  • Esteveao (Palmeiras, Brasil)
  • Dean Huijsen (AFC Bournemouth de Inglaterra y Real Madrid de España)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC, Inglaterra)
  • Rodrigo Mora (FC Porto, Portugal)
  • Joao Neves (PSG, Francia)
  • Kenan Yildiz (Juventus FC, Italia)

Premio Trofeo Kopa Femenino: nominadas

  • Michelle Agyemang (Arsenal-Brighton, Inglaterra)
  • Linda Caicedo (Real Madrid, España)
  • Wieke Kaptein (Chelsea, Inglaterra)
  • Vicky Lopez (FC Barcelona, España)
  • Claudia Martínez Ovando (Club Olimpia, Paraguay)

Nominados a mejor equipo masculino

  • FC Barcelona (España)
  • Botafogo (Brasil)
  • Liverpool (Inglaterra)
  • París Saint Germain (Francia)
  • Chelsea (Inglaterra)

Nominados a mejor equipo femenino

  • Arsenal (Inglaterra)
  • FC Barcelona (España)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Olympique Lyon (Francia)
  • Orlando Pride (Estados Unidos)
