Balón de Oro 2025 EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la ceremonia para conocer al mejor jugador de la temporada?
¿Lamine Yamal o Ousmane Dembélé? Llegó la hora de saber quién será el gran ganador del Balón de Oro 2025 tras una temporada llena de emociones.
¡Es ahora o nunca! La ceremonia del Balón de Oro 2025 ya está con nosotros y se llevará a cabo EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 22 de setiembre. El Théâtre du Châtelet, ubicado en el centro de París, será el lugar que albergará este evento, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, Disney Plus y DGO para todos los países de Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con todos los detalles.
El trofeo se lo disputan dos jugadores: Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. El prodigio del Barcelona ha sido una de las sorpresas más impresionantes de la temporada y es el principal candidato para levantar el Balón de Oro. Sin embargo, el francés es un digno contrincante tras consolidarse en el PSG y culminar la campaña con una Champions.
¿Cuándo es la ceremonia del Balón de Oro 2025?
La entrega del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en París, Francia. Grandes figuras históricas del fútbol se reunirán en el Théâtre du Châtelet para ser testigos del reconocimiento a los jugadores más sobresalientes de la campaña.
¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2025?
En suelo peruano, la ceremonia del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 14:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas
- Chile, Venezuela, Bolivia: 16:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 17:00 horas
- España: 22:00 horas
¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2025?
La transmisión de la ceremonia del Balón de Oro 2025 estará a cargo de ESPN para todo Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con suscripción previa.
Lista de nominados del Balón de Oro 2025
- Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)
- Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)
- Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)
- Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)
- Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
- Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)
- Erling Haaland (Manchester City - Noruega)
- Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia)
- Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)
- Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)
- Scott McTominay (Napoli - Escocia)
- Kylian Mbappe (Real Madrid - Francia)
- Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)
- Joao Neves (París Saint Germain - Portugal)
- Pedri (FC Barcelona - España)
- Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)
- Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia)
- Raphinha (FC Barcelona - Brasil)
- Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)
- Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)
- Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos)
- Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil)
- Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania)
- Vitinha (París Saint Germain - Portugal)
- Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
- Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)
- Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia)
Nominados Premio Trofeo Yashin Masculino
- Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra)
- Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra)
- Yassine Bounou (Al-Hilal, Arabia Saudita)
- Lucas Chevalier (Lille, Francia)
- Thibaut Courtois (Real Madrid, España)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain, Francia)
- Jan Oblak (Atlético Madrid, España)
- David Raya (Arsenal, Inglaterra)
- Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra)
- Yann Sommer (Inter Milan, Italia)
Nominadas Balón de Oro 2025
- Lucy Bronze (Chelsea - Inglaterra)
- Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia)
- Aitana Bonmatí (FC Barcelona - España)
- Sandy Baltimore (Chelsea - Francia)
- Mariona Caldentey (Arsenal - España)
- Klara Bühl (Bayern Münich - Alemania)
- Sofía Cantore (Juventus y Washington Spirit - Italia)
- Steph Catley (Arsenal - Australia)
- Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current - Malawi)
- Emily Fox (Arsenal - Estados Unidos)
- Cristiana Girelli (Juventus - Italia)
- Esther González (Gotham FC - España)
- Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega)
- Patri Guijarro (FC Barcelona - España)
- Amanda Gutierres (Palmeiras - Brasil)
- Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra)
- Pernile Harder (Bayern Múnich - Dinamarca)
- Lindsey Heaps (Olympique Lyon - Estados Unidos)
- Chloe Kelly (Manchester City y Arsenal - Inglaterra)
- Marta (Orlando Pride - Brasil)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal - Noruega)
- Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia)
- Clara Mateo (Paris FC - Francia)
- Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra)
- Claudia Pina (FC Barcelona - España)
- Alexia Putellas (FC Barcelona - España)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea - Suecia)
- Caroline Weir (Real Madrid -Escocia)
- Leah Williamson (Arsenal - Inglaterra)
Premio Trofeo Yashin Femenino: nominadas
- Chiamaka Nnadozie (París FC de Francia y Brighton de Inglaterra)
- Daphne Van Domselaar (Arsenal, Inglaterra)
- Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)
- Cata Coll (FC Barcelona, España)
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos)
Nominados mejor entrenador de fútbol masculino
- Antonio Conte (Napoli, Italia)
- Luis Enrique (París Saint Germain, Francia)
- Hansi Flick (FC Barcelona, España)
- Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra)
- Arne Slot (Liverpool, Inglaterra)
Nominados a mejor entrenador de fútbol femenino
- Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra)
- Arthur Elias (selección de Brasil)
- Justine Madugu (selección de Nigeria)
- Reneé Slegers (Arsenal, Inglaterra)
- Sarina Wiegman (selección de Inglaterra)
Premio Trofeo Kopa Masculino: nominados
- Lamine Yamal (FC Barcelona, España)
- Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia)
- Pau Cubarsi (FC Barcelona, España)
- Désire Doué (PSG, Francia)
- Esteveao (Palmeiras, Brasil)
- Dean Huijsen (AFC Bournemouth de Inglaterra y Real Madrid de España)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC, Inglaterra)
- Rodrigo Mora (FC Porto, Portugal)
- Joao Neves (PSG, Francia)
- Kenan Yildiz (Juventus FC, Italia)
Premio Trofeo Kopa Femenino: nominadas
- Michelle Agyemang (Arsenal-Brighton, Inglaterra)
- Linda Caicedo (Real Madrid, España)
- Wieke Kaptein (Chelsea, Inglaterra)
- Vicky Lopez (FC Barcelona, España)
- Claudia Martínez Ovando (Club Olimpia, Paraguay)
Nominados a mejor equipo masculino
- FC Barcelona (España)
- Botafogo (Brasil)
- Liverpool (Inglaterra)
- París Saint Germain (Francia)
- Chelsea (Inglaterra)
Nominados a mejor equipo femenino
- Arsenal (Inglaterra)
- FC Barcelona (España)
- Chelsea (Inglaterra)
- Olympique Lyon (Francia)
- Orlando Pride (Estados Unidos)