Deportes

Barcelona vs Getafe EN VIVO: ¿a que hora y donde ver el partido por LaLiga?

El Estadio Johan Cruyff será escenario de un gran duelo por la fecha 5 de LaLiga, en el que ambos equipos llegan con realidades muy distintas.

FC Barcelona vs Getafe EN VIVO por LaLiga. Foto: composición LR/Omar Neyra
FC Barcelona vs Getafe EN VIVO por LaLiga. Foto: composición LR/Omar Neyra

FC Barcelona y Getafe se medirán este domingo 21 de septiembre EN VIVO desde el Estadio Johan Cruyff, por una nueva jornada de LaLiga. Los dirigidos por Hans-Dieter Flick llegan en un gran momento, con un sólido arranque en el campeonato y victoria en la Champions League, mientras que los azulones buscarán dar la sorpresa en un campo difícil. El partido comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por Disney+. Además, podrás seguir todas las incidencias aquí en La República Deportes.

El cuadro blaugrana vive un gran momento, se mantiene invicto en LaLiga, viene de golear 6-0 al Valencia y de ganar como visitante al Newcastle en la Champions . En tanto, el equipo de José Bordalás muestra cierta irregularidad, aunque llega motivado tras su reciente triunfo en casa ante el Real Oviedo.

PUEDES VER: Ramón Quiroga se quiebra al revivir histórica narración de Daniel Peredo: "Él era fan mío y yo era fan suyo"

lr.pe

¿A qué hora juega Barcelona vs Getafe?

El encuentro en territorio peruano se podrá seguir desde las 2.00 p.m. (hora peruana). A continuación la listas para los demás países.

  • Perú: 2.00 p. m.
  • Colombia: 2.00 p. m.
  • Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia: 3.00 p. m.
  • Venezuela: 3.00 p. m.
  • Chile: 4.00 p. m.
  • Paraguay: 4.00 p. m.
  • Argentina: 4.00 p. m.
  • Uruguay: 4.00 p. m.
  • Brasil: 4.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Getafe?

El encuentro de Barcelona contra Getafe se podrá seguir desde la señal de Disney+. Además, lo podrás seguir aquí el minuto a minuto en La República Deportes.

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
  • Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil
  • Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
  • Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
  • Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia

Posibles alineaciones Barcelona y Getafe

  • Barcelona: Joan García, Koundé, Eric García, Christensen, Gerard Martín, Pedri, Dani Olmo, Marc Casadó, Rashford, Ferran Torres, Raphinha
  • Getafe: David Soria, Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico, Mario Martín, Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrian Liso, Borja Mayoral

PUEDES VER: Silvio Valencia tiene fuerte discusión con Gustavo Barnechea y casi se van a las manos: "Pronto voy a sacar todo"

lr.pe

Principales cuotas paras el Barcelona vs Getafe

  • Betsson: gana Barcelona (1.19), empate (6.90), gana Getafe (14.50)
  • Betano: gana Barcelona (1.23), empate (6.50), gana Getafe (17.00)
  • bet365: gana Barcelona (1.22), empate (6.50), gana Getafe (12.00)
  • 1xBet: gana Barcelona (1.25), empate (6.82), gana Getafe (14.10)
