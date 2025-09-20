Barcelona vs Getafe EN VIVO: ¿a que hora y donde ver el partido por LaLiga?

FC Barcelona y Getafe se medirán este domingo 21 de septiembre EN VIVO desde el Estadio Johan Cruyff, por una nueva jornada de LaLiga. Los dirigidos por Hans-Dieter Flick llegan en un gran momento, con un sólido arranque en el campeonato y victoria en la Champions League, mientras que los azulones buscarán dar la sorpresa en un campo difícil. El partido comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por Disney+. Además, podrás seguir todas las incidencias aquí en La República Deportes.

El cuadro blaugrana vive un gran momento, se mantiene invicto en LaLiga, viene de golear 6-0 al Valencia y de ganar como visitante al Newcastle en la Champions . En tanto, el equipo de José Bordalás muestra cierta irregularidad, aunque llega motivado tras su reciente triunfo en casa ante el Real Oviedo.

¿A qué hora juega Barcelona vs Getafe?

El encuentro en territorio peruano se podrá seguir desde las 2.00 p.m. (hora peruana). A continuación la listas para los demás países.

Perú : 2.00 p. m.

: 2.00 p. m. Colombia : 2.00 p. m.

: 2.00 p. m. Ecuador : 2.00 p. m.

: 2.00 p. m. Bolivia : 3.00 p. m.

: 3.00 p. m. Venezuela : 3.00 p. m.

: 3.00 p. m. Chile : 4.00 p. m.

: 4.00 p. m. Paraguay : 4.00 p. m.

: 4.00 p. m. Argentina : 4.00 p. m.

: 4.00 p. m. Uruguay : 4.00 p. m.

: 4.00 p. m. Brasil: 4.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Getafe?

El encuentro de Barcelona contra Getafe se podrá seguir desde la señal de Disney+. Además, lo podrás seguir aquí el minuto a minuto en La República Deportes.

Argentina : Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina

: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina Bolivia : Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia Brasil : Disney+ Premium Brazil

: Disney+ Premium Brazil Chile : Disney+ Premium Chile, ESPN Chile

: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile Colombia : Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia Ecuador : Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia Paraguay : Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia Perú : Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia Uruguay : Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia

Posibles alineaciones Barcelona y Getafe

Barcelona : Joan García, Koundé, Eric García, Christensen, Gerard Martín, Pedri, Dani Olmo, Marc Casadó, Rashford, Ferran Torres, Raphinha

: Joan García, Koundé, Eric García, Christensen, Gerard Martín, Pedri, Dani Olmo, Marc Casadó, Rashford, Ferran Torres, Raphinha Getafe: David Soria, Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico, Mario Martín, Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrian Liso, Borja Mayoral

Principales cuotas paras el Barcelona vs Getafe