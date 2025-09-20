Barcelona vs Getafe EN VIVO: ¿a que hora y donde ver el partido por LaLiga?
El Estadio Johan Cruyff será escenario de un gran duelo por la fecha 5 de LaLiga, en el que ambos equipos llegan con realidades muy distintas.
FC Barcelona y Getafe se medirán este domingo 21 de septiembre EN VIVO desde el Estadio Johan Cruyff, por una nueva jornada de LaLiga. Los dirigidos por Hans-Dieter Flick llegan en un gran momento, con un sólido arranque en el campeonato y victoria en la Champions League, mientras que los azulones buscarán dar la sorpresa en un campo difícil. El partido comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por Disney+. Además, podrás seguir todas las incidencias aquí en La República Deportes.
El cuadro blaugrana vive un gran momento, se mantiene invicto en LaLiga, viene de golear 6-0 al Valencia y de ganar como visitante al Newcastle en la Champions . En tanto, el equipo de José Bordalás muestra cierta irregularidad, aunque llega motivado tras su reciente triunfo en casa ante el Real Oviedo.
¿A qué hora juega Barcelona vs Getafe?
El encuentro en territorio peruano se podrá seguir desde las 2.00 p.m. (hora peruana). A continuación la listas para los demás países.
- Perú: 2.00 p. m.
- Colombia: 2.00 p. m.
- Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia: 3.00 p. m.
- Venezuela: 3.00 p. m.
- Chile: 4.00 p. m.
- Paraguay: 4.00 p. m.
- Argentina: 4.00 p. m.
- Uruguay: 4.00 p. m.
- Brasil: 4.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Getafe?
El encuentro de Barcelona contra Getafe se podrá seguir desde la señal de Disney+. Además, lo podrás seguir aquí el minuto a minuto en La República Deportes.
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia
Posibles alineaciones Barcelona y Getafe
- Barcelona: Joan García, Koundé, Eric García, Christensen, Gerard Martín, Pedri, Dani Olmo, Marc Casadó, Rashford, Ferran Torres, Raphinha
- Getafe: David Soria, Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico, Mario Martín, Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrian Liso, Borja Mayoral
Principales cuotas paras el Barcelona vs Getafe
- Betsson: gana Barcelona (1.19), empate (6.90), gana Getafe (14.50)
- Betano: gana Barcelona (1.23), empate (6.50), gana Getafe (17.00)
- bet365: gana Barcelona (1.22), empate (6.50), gana Getafe (12.00)
- 1xBet: gana Barcelona (1.25), empate (6.82), gana Getafe (14.10)