¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2025? Hora y canal para ver la ceremonia desde Perú

El último ganador del Balón de Oro fue el español Rodri. Foto: Ballon d'Or

La gala del Balón de Oro 2025 está a la vuelta de la esquina. Tras una temporada 2024-25 de grandes actuaciones individuales, los principales favoritos a quedarse con el premio a mejor jugador del mundo son Lamine Yamal, estrella del Barcelona y ganador del Trofeo Kopa a mejor jugador joven de la última edición, y Ousmane Dembélé, figura del PSG ganador de la Champions League y subcampeón del Mundial de Clubes.

Aunque la disputa entre ambos futbolistas será el principal atractivo, otras categorías a premiar también generan gran expectativa. El Balón de Oro femenino, el Trofeo Kopa, Trofeo Yashin, Trofeo Gerd Müller, Trofeo Johan Cruyff y el Trofeo a Club del Año son los otros galardones que se repartirán.

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2025?

La 69ª edición de la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet de París.

¿A qué hora será la gala del Balón de Oro 2025?

En territorio peruano, la gala del Balón de Oro 2025 se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m.

¿Dónde ver la gala del Balón de Oro 2025?

La transmisión de esta gala del Balón de Oro 2025 estará a cargo de la plataforma de streaming Disney Plus en toda Sudamérica. También se podrá ver por Claro Sports en YouTube.

Nominados al Balón de Oro 2025

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Désiré Doué (PSG)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (Sporting de Lisboa)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martinez (Inter de Milán)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Scott McTominay (Napoli)

Nuno Mendes (PSG)

Joao Neves (PSG)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (Barcelona)

Raphinha (Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Florian Wirtz (Liverpool)

Lamine Yamal (Barcelona).