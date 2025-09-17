Cusco FC se ha convertido en el equipo sensación del campeonato peruano. El conjunto dirigido por Miguel Rondelli viene de ganar 3-2 a Sporting Cristal y se quedó como colíder de Universitario en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. El jugador más destacado es Facundo Callejo, quien alcanzó los 17 goles y se ha posicionado como el máximo artillero de la Liga 1. A puertas del crucial partido ante Universitario, el delantero argentino recibió un pedido especial de Henry Quinteros.

En una reciente entrevista, el popular 'Patito' conversó con Callejo y le solicitó que se corone campeón del Clausura con Cusco FC. Debido a su conocida identificación por Alianza Lima, Quinteros quiere los Guerreros Dorados levanten el trofeo para extender el campeonato en busca del título nacional.

Henry Quinteros le pide a Facundo Callejo ser campeón del Clausura

"Lo único que tienes que hacer es salir campeón del Clausura y después ya se ve. Es un arroz con mango (respecto a la organización y definición de la Liga 1)", empezó diciendo Henry Quinteros en la última edición del programa 'Desmarcados".

En este sentido, le pidió que siga haciendo goles para que ayude a Cusco FC de cara al último tramo de la temporada. "Ahorita yo estoy esperando que metas 8 goles más. Que termines con 28 o 30 goles, yo estoy esperando eso", agregó.

PUEDES VER: Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: Pudo haber sido más prolijo

Facundo Callejo advierte a Universitario previo a crucial partido por el Clausura

En otro momento de la charla, Facundo Callejo habló sobre el choque ante Universitario por la fecha 10 del Torneo Clausura. El atacante de 33 años es consciente que este choque puede definir al campeón, por lo que promete que Cusco FC irá con toda su artillería.

"Entiendo que la 'U' llegará con más días de descanso que nosotros, y van a ser locales. Llegado el momento, cuando nos toque enfrentarnos, trataremos de preparar el partido de la mejor manera, y obviamente vamos a ir con nuestras armas de siempre, tener la pelota, cuidarla, y tratar de lastimar cuando se pueda", comentó.