HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'
EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'     EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'     EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'     
Fútbol Peruano

Henry Quinteros le pide a Facundo Callejo ser campeón del Torneo Clausura con Cusco FC: "Estoy esperando que hagas 30 goles"

El exjugador de Alianza Lima le hizo un "pedido especial" al goleador de la Liga 1 de cara a los próximos partidos de Cusco FC en el Torneo Clausura 2025.

Facundo Callejo es el goleador de la Liga 1 con 17 goles. Foto: composición LR/captura de Desmarcados
Facundo Callejo es el goleador de la Liga 1 con 17 goles. Foto: composición LR/captura de Desmarcados

Cusco FC se ha convertido en el equipo sensación del campeonato peruano. El conjunto dirigido por Miguel Rondelli viene de ganar 3-2 a Sporting Cristal y se quedó como colíder de Universitario en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. El jugador más destacado es Facundo Callejo, quien alcanzó los 17 goles y se ha posicionado como el máximo artillero de la Liga 1. A puertas del crucial partido ante Universitario, el delantero argentino recibió un pedido especial de Henry Quinteros.

En una reciente entrevista, el popular 'Patito' conversó con Callejo y le solicitó que se corone campeón del Clausura con Cusco FC. Debido a su conocida identificación por Alianza Lima, Quinteros quiere los Guerreros Dorados levanten el trofeo para extender el campeonato en busca del título nacional.

PUEDES VER: DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: Hace el esfuerzo por llegar

lr.pe

Henry Quinteros le pide a Facundo Callejo ser campeón del Clausura

"Lo único que tienes que hacer es salir campeón del Clausura y después ya se ve. Es un arroz con mango (respecto a la organización y definición de la Liga 1)", empezó diciendo Henry Quinteros en la última edición del programa 'Desmarcados".

En este sentido, le pidió que siga haciendo goles para que ayude a Cusco FC de cara al último tramo de la temporada. "Ahorita yo estoy esperando que metas 8 goles más. Que termines con 28 o 30 goles, yo estoy esperando eso", agregó.

PUEDES VER: Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: Pudo haber sido más prolijo

lr.pe

Facundo Callejo advierte a Universitario previo a crucial partido por el Clausura

En otro momento de la charla, Facundo Callejo habló sobre el choque ante Universitario por la fecha 10 del Torneo Clausura. El atacante de 33 años es consciente que este choque puede definir al campeón, por lo que promete que Cusco FC irá con toda su artillería.

"Entiendo que la 'U' llegará con más días de descanso que nosotros, y van a ser locales. Llegado el momento, cuando nos toque enfrentarnos, trataremos de preparar el partido de la mejor manera, y obviamente vamos a ir con nuestras armas de siempre, tener la pelota, cuidarla, y tratar de lastimar cuando se pueda", comentó.

Notas relacionadas
Miguel Araujo cuestionó arbitraje en derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC: "No hay que ser tan obvios"

Miguel Araujo cuestionó arbitraje en derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC: "No hay que ser tan obvios"

LEER MÁS
Ivan Colman embargado por la emoción tras remontada de Cusco FC sobre Sporting Cristal: "Somos un equipo muy humilde"

Ivan Colman embargado por la emoción tras remontada de Cusco FC sobre Sporting Cristal: "Somos un equipo muy humilde"

LEER MÁS
Cusco FC venció a Sporting Cristal y se puso segundo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura

Cusco FC venció a Sporting Cristal y se puso segundo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Facundo Callejo, goleador de la Liga 1, advierte a Universitario previo a crucial partido: "Vamos a ir con nuestras armas"

Facundo Callejo, goleador de la Liga 1, advierte a Universitario previo a crucial partido: "Vamos a ir con nuestras armas"

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

LEER MÁS
Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

LEER MÁS
Paolo Hurtado contó su verdad de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Esa persona me faltó el respeto"

Paolo Hurtado contó su verdad de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Esa persona me faltó el respeto"

LEER MÁS
Álvaro Barco y su lapidario concepto sobre Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota ante Palmeiras: "Valorar las cosas de quien viene"

Álvaro Barco y su lapidario concepto sobre Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota ante Palmeiras: "Valorar las cosas de quien viene"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paolo Hurtado contó su verdad de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Esa persona me faltó el respeto"

EsSalud paga gastos por sepelio en septiembre de 2025: ¿cuáles son los requisitos para cobrar el subsidio económico?

Pablo Alborán en Lima 2026: fecha, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y dónde comprar

Fútbol Peruano

Paolo Hurtado contó su verdad de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Esa persona me faltó el respeto"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

¿Morgan Quero quiere ser presidente? ministro de Educación no descarta postular con partido vinculado a Nicanor Boluarte

Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota