EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Emelec informa sobre lesión de Christian Cueva tras no terminar el partido en la derrota 4-0 ante Barcelona SC

En lo que va de la temporada, Cueva ha disputado 11 partidos, anotando 2 goles y registrando 2 asistencias. Sin embargo, tras esta lesión, el club a un no ha confirmado cuantos partidos se perdería.

Christian Cueva se lesionó tras el partido ante Barcelona SC. Foto: difusión
Christian Cueva se lesionó tras el partido ante Barcelona SC. Foto: difusión

Hace unas horas, Emelec publicó el parte médico de Christian Cueva, en el que se confirmó que el volante no podrá disputar los próximos partidos del conjunto 'Eléctrico' tras la derrota por 4-0 ante Barcelona SC. Cueva fue titular, pero poco pudo hacer para cambiar el resultado y tuvo que ser reemplazado al inicio del segundo tiempo. En el mismo comunicado también se incluyó a su compañero José Angulo.

Como se recuerda, tras el encuentro, su entrenador Guillermo Duró explicó el motivo de los cambios: “Lo del ‘Tin’ fue que sintió una contractura nuevamente, producto de lo que viene arrastrando, y lo mismo con Christian (Cueva). Son jugadores que ya presentan molestias y hacen el esfuerzo por llegar; tratamos de evaluar cuánto pueden rendir dentro de los once”.



¿Qué lesión tiene Christian Cueva?

Según el comunicado 'Aladino', presenta problemas en su pierna derecha. "Presenta lesión miofacial del músculo recto anterior del cuádriceps en su pierna derecha", se lee en el comunicado, donde resaltaron que la lesión fue debido a jugadas fortuitas en el último compromiso.

Comunicado de Emelec. Foto: captura X

Comunicado de Emelec. Foto: captura X

¿Cómo le va a Cueva en Emelec?

En la LigaPro Serie A, el jugador disputó 11 partidos en los que sumó 2 goles y 2 asistencias. Con un promedio de un tanto cada 336 minutos, acumuló un total de 671 minutos en cancha.



¿Cuál es el valor actual de Christian Cueva?

Actualmente, el jugador de 33 años tiene una valorización de 250 mil euros, de acuerdo con el portal internacional Transfermarkt.

