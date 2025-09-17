HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Fútbol Peruano

Abel Hernández reveló que firmó con Sporting Cristal, pero rimenses no lo volvieron a llamar: "Fue un poco raro"

El goleador uruguayo contó que tenía planeado llegar a Sporting Cristal para el 2026; sin embargo, el club le hizo un desplante y su fichaje no se pudo concretar.

Abel Hernández es el goleador de Liverpool de Uruguay. Foto: composición LR/difusión
Abel Hernández es el goleador de Liverpool de Uruguay. Foto: composición LR/difusión

El mercado de fichajes en el fútbol sudamericano siempre está cargado de sorpresas, rumores y negociaciones que muchas veces no llegan a buen puerto. Una de las historias más comentadas en las últimos meses fue la del posible arribo de Abel Hernández a Sporting Cristal. Sin embargo, el traspaso del reconocido delantero uruguayo finalmente no se concretó, y ahora el propio jugador decidió hablar por primera vez sobre el tema.

En diálogo con la prensa de su país, Hernández confirmó que hubo un preacuerdo firmado entre él y Cristal, lo que abría la puerta a su llegada para reforzar al equipo en el Torneo Clausura 2025. No obstante, el club rimense nunca oficializó la operación.

PUEDES VER: Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: Pudo haber sido más prolijo

lr.pe

Abel Hernández contó desplante de Sporting Cristal tras firmar precontrato

"Se estaba hablando que firmé un pre contrato, pero hay algunas cosas que están ahí que no son muy claras. Lo firmé, pero no volvió, entonces no estaba firmado por el club. Entonces es como que no lo haya firmado. Pasaron varios meses, en el contrato el club tenía 48 horas para firmarlo también y ya pasaron hace rato. Yo estoy tranquilo acá. Cuando termine el campeonato veremos qué depare el destino", detalló para el programa 'El Espectador'.

La falta de comunicación directa por parte de Sporting Cristal generó confusión en el entorno del jugador. A pesar de ello, Hernández evitó declaraciones polémicas y se mostró tranquilo con lo sucedido.

"Fue un poco raro, le intenté preguntar a mi representante. Pero estaba para arriba y para abajo con el mercado de pases. Ya tendremos chances de poder sentarnos a hablar y ver qué es lo que va a pasar. Creo que si vale la pena, lo hago. Hoy por hoy estoy bien en Uruguay. Esto del fútbol es muy dinámico y si llega el momento lo hablaré con mi familia", añadió.

PUEDES VER: Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: Son decisiones del profesor

lr.pe

¿Cuál es el actual valor de mercado de Abel Hernández?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Abel Hernández tiene un valor en el mercado de 250.000 euros.

Notas relacionadas
Sporting Cristal vs Alianza Atlético: día, horario y canal para ver el partido por la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: día, horario y canal para ver el partido por la Liga 1 2025

LEER MÁS
Alianza Lima es el mejor equipo peruano: supera a Universitario y Sporting Cristal por amplia diferencia en ranking IFFHS

Alianza Lima es el mejor equipo peruano: supera a Universitario y Sporting Cristal por amplia diferencia en ranking IFFHS

LEER MÁS
Miguel Araujo cuestionó arbitraje en derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC: "No hay que ser tan obvios"

Miguel Araujo cuestionó arbitraje en derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC: "No hay que ser tan obvios"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

LEER MÁS
Leao Butrón arremete contra las decisiones arbitrales que afectan a equipos de la Liga 1: “No se mide con la misma vara”

Leao Butrón arremete contra las decisiones arbitrales que afectan a equipos de la Liga 1: “No se mide con la misma vara”

LEER MÁS
Sporting Cristal dejó fuera a Cristian Benavente otra vez: las 3 bajas de los rimenses para el partido ante Cusco FC

Sporting Cristal dejó fuera a Cristian Benavente otra vez: las 3 bajas de los rimenses para el partido ante Cusco FC

LEER MÁS
Facundo Callejo, goleador de la Liga 1, advierte a Universitario previo a crucial partido: "Vamos a ir con nuestras armas"

Facundo Callejo, goleador de la Liga 1, advierte a Universitario previo a crucial partido: "Vamos a ir con nuestras armas"

LEER MÁS
Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Liverpool contra Atlético de Madrid: fecha, hora y canal de TV para ver partido por Champions League

Estados Unidos: fiscal que llevó caso de Jeffrey Epstein demanda al gobierno tras su despido

Retiro AFP 2025 EN VIVO: Comisión de Economía inició debate de nueva liberación de fondos de pensiones

Fútbol Peruano

Reimond Manco critica 'favoritismos' de árbitros hacia Alianza Lima y Universitario: “Siempre se los dan a favor”

Henry Quinteros le pide a Facundo Callejo ser campeón del Torneo Clausura con Cusco FC: "Estoy esperando que hagas 30 goles"

Facundo Callejo, goleador de la Liga 1, advierte a Universitario previo a crucial partido: "Vamos a ir con nuestras armas"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el papa León XIV

Legado de la muerte: Carlincatura retrata los crímenes de lesa humanidad del régimen fujimorista

Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota