El mercado de fichajes en el fútbol sudamericano siempre está cargado de sorpresas, rumores y negociaciones que muchas veces no llegan a buen puerto. Una de las historias más comentadas en las últimos meses fue la del posible arribo de Abel Hernández a Sporting Cristal. Sin embargo, el traspaso del reconocido delantero uruguayo finalmente no se concretó, y ahora el propio jugador decidió hablar por primera vez sobre el tema.

En diálogo con la prensa de su país, Hernández confirmó que hubo un preacuerdo firmado entre él y Cristal, lo que abría la puerta a su llegada para reforzar al equipo en el Torneo Clausura 2025. No obstante, el club rimense nunca oficializó la operación.

Abel Hernández contó desplante de Sporting Cristal tras firmar precontrato

"Se estaba hablando que firmé un pre contrato, pero hay algunas cosas que están ahí que no son muy claras. Lo firmé, pero no volvió, entonces no estaba firmado por el club. Entonces es como que no lo haya firmado. Pasaron varios meses, en el contrato el club tenía 48 horas para firmarlo también y ya pasaron hace rato. Yo estoy tranquilo acá. Cuando termine el campeonato veremos qué depare el destino", detalló para el programa 'El Espectador'.

La falta de comunicación directa por parte de Sporting Cristal generó confusión en el entorno del jugador. A pesar de ello, Hernández evitó declaraciones polémicas y se mostró tranquilo con lo sucedido.

"Fue un poco raro, le intenté preguntar a mi representante. Pero estaba para arriba y para abajo con el mercado de pases. Ya tendremos chances de poder sentarnos a hablar y ver qué es lo que va a pasar. Creo que si vale la pena, lo hago. Hoy por hoy estoy bien en Uruguay. Esto del fútbol es muy dinámico y si llega el momento lo hablaré con mi familia", añadió.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Abel Hernández?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Abel Hernández tiene un valor en el mercado de 250.000 euros.