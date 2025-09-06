Christian Cueva 'saca pica' a jugadores del Emelec de Ecuador y bromea: “¡Vamos, pan con chicharrón!”
Durante batalla de TikTok, Christian Cueva impulsó a votar por el pan con chicharrón, que avanzó a semifinales en el 'Mundial de desayunos'.
Desde junio, Christian Cueva integra el equipo de Club Sport Emelec y está demostrando que logró una buena química con los futbolistas. Esto quedó en evidencia durante una batalla de TikTok, donde el 'Aladino' convocó a sus seguidores para superar en regalos virtuales a otros jugadores del cuadro ecuatoriano. Así mismo, aprovechó para referirse al polémico 'Mundial de desayunos', promovido por el influencer Ibai Llanos.
Christian Cueva pide que voten por el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'
Durante una batalla de TikTok, Christian Cueva se batió a duelo por regalos virtuales con los jugadores del Emelec: Sergio La Quinte y Josué Palma. El centrocampista aprovechó la oportunidad de demostrar el fuerte apoyo que tiene de los peruanos en redes sociales y terminó ganando de forma arrolladora.
Entre arengas, Cueva mostró alegría al notar que alcanzó varios puntos en la plataforma social y animó a elogiar el pan con chicharrón, platillo que está en las semifinales del 'Mundial de desayunos' luego de ganarle a Ecuador. "¡Vamos, pan con chicharrón!", gritó y generó risas entre sus compañeros.
Cabe resaltar, que las votaciones por elegir al semifinalista del 'Mundial de desayunos' estuvo muy reñida. Perú alcanzó 8,1 millones de votos con su pan con chicharrón, mientras que Ecuador se quedó cerca con 7,8 millones de votos gracias a su bolón verde y encebollado.
¿Cómo votar por el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'?
Si deseas apoyar al plato peruano, debes ingresar a las plataformas oficiales del streamer Ibai Llanos para emitir tu voto:
- TikTok: ingresar a la cuenta oficial de Ibai Llanos y emitir el voto en el comentario fijado por el streamer donde aparece la palabra “Perú”.
- Instagram: ingresar al perfil oficial del creador de contenido y emitir el voto en la encuesta fijada, seleccionando la opción que indica “Perú”.
- YouTube Shorts: ingresar a la sección de comentarios y darle 'me gusta' al comentario donde aparece “Perú”.