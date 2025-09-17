HOYSuscripcion LR Focus

Boluarte viajará a EE. UU. el mismo día de la marcha contra su Gobierno
Argentina vs Colombia EN VIVO por el Sudamericano de Vóley Sub 17: hora y canales confirmados para ver el partido

La Albiceleste parte como favorita ante Colombia por la segunda jornada del Sudamericano de Vóley Sub 17. El sexteto 'cafetero' buscará dar el golpe en el prestigioso torneo juvenil y acercarse al boleto mundialista.

Argentina se mide a Colombia por la fecha 2 del Sudamericano Sub 17. Diseño: Omar Neyra
Argentina se mide a Colombia por la fecha 2 del Sudamericano Sub 17. Diseño: Omar Neyra

Argentina y Colombia se miden por la segunda jornada del grupo B en el Sudamericano de Vóley sub-17. El partido se disputa en el Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador, con transmisión vía Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet, ingresa a la página web de La República Deportes, que te llevará el marcador actualizado de cada set.

¿A qué hora juega Argentina vs Colombia por el Sudamericano de Vóley Sub 17?

El encuentro entre Argentina vs Colombia vóley por la segunda fecha del certamen sub 17 está programado para las 3.00 p. m. (hora local). Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (jueves 18).

¿En qué canales ver Argentina vs Colombia por el Sudamericano Sub 17?

En territorio nacional, la transmisión del Argentina vs Colombia, así como todos los encuentros del Sudamericano de Vóley Sub 17, estará a cargo de Latina, a través del canal 2 de la señal abierta y también por internet vía Latina Play, desde su aplicativo y página web oficial.

¿Cómo comprar entradas para Brasil vs Colombia sub-17?

La venta de boletos para este Sudamericano sub-17 estará a cargo de la página web Joinnus. Estos son los precios para cada día.

  • General: 20 soles
  • Preferente (sur y norte): 25 soles
  • Preferente oriente: 35 soles
  • Preferente occidente: 45 soles.

Programación de la segunda fecha del Sudamericano de Vóley Sub 17 

  • Argentina vs Colombia (jueves 18 de septiembre / 15:00 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ de Villa El Salvador)
  • Perú vs Chile (jueves 18 de septiembre / 17:30 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ de Villa El Salvador)
  • Brasil vs Venezuela (jueves 18 de septiembre / 19:30 horas / Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ de Villa El Salvador)

¿Dónde se juega el Sudamericano de Vóley sub-17?

El escenario de este Sudamericano de Vóley sub-17 será el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para más de 5.000 espectadores.

