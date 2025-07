La voleibolista de Alianza Lima decidió dar la cara luego de su polémica salida del equipo. Aixa Vigil estuvo en el ojo de la tormenta, durante varias semanas, tras las picantes declaraciones de Cenaida Uribe sobre su poco compromiso con el club de La Victoria. La jugadora de 23 años decidió fichar por la San Martín después de lograr el bicampeonato con el sexteto aliancista.

El controvertido caso se intensificó con las declaraciones de la jefa del equipo victoriano, ya que compartió información sobre la reciente pérdida de la punta. Uribe aclaró que, mientras se discutía la posibilidad de mantener a Aixa en el club, la joven atacante ya había alcanzado un acuerdo con las ‘santas’, lo que provocó un notable descontento en la directiva. Vigil no se había pronunciado, pero hoy rompió su silencio.

¿Qué dijo Aixa Vigil sobre las polémicas declaraciones de Cenaida Uribe?

La punta de USMP no se guardó nada. "Me llamaron periodistas de todos lados, las personas querían hacerme entrevistas y yo les dije que no estoy lista para hablar. No voy a caer en esos juegos ni en polémicas. Voy a ser lo más sincera posible, cuando salieron esas declaraciones, mi teléfono reventó. Me llamaron periodistas por todos lados, y dije que no estoy lista para hablar", reveló Vigil en el programa ‘Somos Vóley’ de Latina Deportes.

La exjugadora de Alianza Lima expresó su deseo de ser recordada por los buenos resultados durante su tiempo en el club. "No tengo intención de entrar en disputas, estoy en paz con mi decisión y satisfecha con mis logros", confesó. Además, resaltó la importancia de los momentos vividos, especialmente el bicampeonato, que considera uno de los mayores orgullos de su carrera. "Me quedo con lo bonito de Alianza, con el grupo que formamos", sentenció la subcampeona de américa.

¿Por qué Cenaida Uribe se incomodó con la salida de Aixa Vigil?

Hace algunos meses, Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, se refirió a la partida de Aixa Vigil a la Universidad San Martín. La exvoleibolista expresó su disgusto por la forma en la que se concretó su desvinculación.

"No fue sincera. Aixa vino con el rollo de que tiene manager, que habla con mi manager y yo le dije ‘con tu manager, yo no voy hablar’. Ella ya tenía decidido irse; después me enteré de que había firmado hace 15 días y, obviamente, me mortificó. Nos estuvo meciendo", sostuvo en el programa ‘Saque y punto’.