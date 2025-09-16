A finales de enero del 2025, Universitario se enfrentó a Inter Miami en un amistoso internacional celebrado en el Estadio Monumental. El partido histórico tuvo la presencia de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets, y terminó con la victoria del equipo de la MLS por penales. Este encuentro fue organizado por la empresa Sound Music Entertainment, organización que ya prepara otra jornada inédita pero teniendo esta vez como protagonista al Barcelona de España.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, en el programa 'L1 Radio', la empresa Sound Music Entertainment se encuentra alistando un amistoso entre el primer equipo de Barcelona y Universitario para diciembre de este año.

Universitario podría jugar amistoso internacional contra Barcelona

"El mismo empresario, que es de Sound music entertainment, que organizó el Universitario vs Inter Miami, está preparando un nuevo evento que involucra a la 'U'. Estuvo hace unos días en España. Primero se hablaba sobre las leyendas del Barcelona vs Real Madrid en Perú, pero finalmente eso ha cambiado", contó Peralta.

El comunicador aseguró que la idea inicial de enfrentar a las leyendas de los equipos más importantes de España ha variado y ahora sería entre el cuadro culé y el elenco estudiantil. Peralta indicó que en Universitario ya fueron informados de esta idea, pero no precisó si se jugará en el Estadio Monumental 'U' Marathon, aunque todo indicaría que sí.

"La idea principal ahora es que el primer equipo del Barcelona juegue contra Universitario en diciembre de este año. Ya tuvo reunión en Barcelona, ahora ya se reunió con la gente de la 'U' para hacerle saber eso y ahora lo que se ve son las fechas, pero está avanzado", añadió.

Barcelona ya ha venido al Perú a jugar un amistoso contra Sporting Cristal

El cuadro azulgrana llegó a la capital en 1964 para disputar un amistoso internacional ante Sporting Cristal con el objetivo de recaudar fondos para los damnificados tras la tragedia ocurrida en el Estadio Nacional durante un partido entre Perú y Argentina.