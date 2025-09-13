HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga de España: horarios y canales del partido en la fecha 4

Desde el estadio Johan Cruyff, Barcelona y Valencia se enfrentan por una nueva jornada de LaLiga EA Sports 2024-25. Los culés no podrán contar con su estrella Lamine Yamal.

Barcelona lleva cuatro victorias consecutivas sobre Valencia. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
Barcelona lleva cuatro victorias consecutivas sobre Valencia. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Barcelona vs Valencia EN VIVO juegan este domingo 14 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (horario español), por la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2024-25. El estadio Johan Cruyff acogerá el encuentro, que será transmitido por los canales DSports (Sudamérica) y M+ LaLiga (España). También puedes seguir el minuto a minuto gratis por internet en la web de La República.

Tras el inesperado empate ante Rayo Vallecano de la fecha previa, el equipo catalán quiere recuperar terreno cuando juegue como local por primera vez en esta temporada frente al conjunto che. Sin embargo, los de Hansi Flick no serán anfitriones en el Camp Nou ni en Montjuic, sino en el modesto Johan Cruyff de solo 6.000 espectadores, al que únicamente podrán asistir los socios.

PUEDES VER: 'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO HOY: ¿cómo ver la pelea título mundial supermediano de boxeo?

lr.pe

¿A qué hora juega Barcelona vs Valencia?

En territorio peruano, el juego entre Barcelona y Valencia se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, revisa la guía de horarios respectiva.

  • México, Costa Rica: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Valencia?

En Sudamérica, la transmisión del Barcelona vs Valencia estará cargo de la señal de DSports, canal 610 y 1610 HD de DirecTV.

  • Argentina: DSports
  • Bolivia: Tigo Sports
  • Brasil: ESPN
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports
  • Ecuador: DSports
  • México: Sky Sports
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes
  • España: M+ LaLiga, M+ Laliga HDR, LaLiga TV Bar.

Alineaciones probables de Barcelona vs Valencia

Sin Lamine Yamal, estos serían los equipos titulares de Barcelona y Valencia para su partido de LaLiga.

  • Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín; Casadó, Pedri, Olmo; Raphinha, Rashford, Ferran.
  • Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Vázquez; Javi Guerra, Santamaría; López, Rioja, Danjuma; Hugo Duro.

PUEDES VER: Universitario vs Alianza Lima: horario y canal de TV para ver el clásico de la Liga Femenina 2025

lr.pe

Pronóstico de Barcelona vs Valencia

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas. Barcelona, en su condición de local, es el claro favorito para ganar.

  • Betsson: gana Barcelona (1,29), empate (5,90), gana Valencia (9,80)
  • Betano: gana Barcelona (1,31), empate (6,10), gana Valencia (10,25)
  • Bet365: gana Barcelona (1,30), empate (6,25), gana Valencia (8,50)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,33), empate (6,28), gana Valencia (9,55)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,22), empate (7,00), gana Valencia (12,00).

Últimos partidos de Barcelona vs Valencia

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre Barcelona y Valencia, por la Copa del Rey y LaLiga.

  • Valencia 0-5 Barcelona | 06.02.25
  • Barcelona 7-1 Valencia | 26.01.25
  • Valencia 1-2 Barcelona | 17.08.24
  • Barcelona 4-2 Valencia | 29.04.24
  • Valencia 1-1 Barcelona | 16.12.23.
