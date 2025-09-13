Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga de España: horarios y canales del partido en la fecha 4

Barcelona vs Valencia EN VIVO juegan este domingo 14 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (horario español), por la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2024-25. El estadio Johan Cruyff acogerá el encuentro, que será transmitido por los canales DSports (Sudamérica) y M+ LaLiga (España). También puedes seguir el minuto a minuto gratis por internet en la web de La República.

Tras el inesperado empate ante Rayo Vallecano de la fecha previa, el equipo catalán quiere recuperar terreno cuando juegue como local por primera vez en esta temporada frente al conjunto che. Sin embargo, los de Hansi Flick no serán anfitriones en el Camp Nou ni en Montjuic, sino en el modesto Johan Cruyff de solo 6.000 espectadores, al que únicamente podrán asistir los socios.

¿A qué hora juega Barcelona vs Valencia?

En territorio peruano, el juego entre Barcelona y Valencia se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, revisa la guía de horarios respectiva.

México, Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Valencia?

En Sudamérica, la transmisión del Barcelona vs Valencia estará cargo de la señal de DSports, canal 610 y 1610 HD de DirecTV.

Argentina: DSports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: ESPN

Chile: DSports

Colombia: DSports

Ecuador: DSports

México: Sky Sports

Perú: DSports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

Estados Unidos: ESPN Deportes

España: M+ LaLiga, M+ Laliga HDR, LaLiga TV Bar.

Alineaciones probables de Barcelona vs Valencia

Sin Lamine Yamal, estos serían los equipos titulares de Barcelona y Valencia para su partido de LaLiga.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín; Casadó, Pedri, Olmo; Raphinha, Rashford, Ferran.

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Vázquez; Javi Guerra, Santamaría; López, Rioja, Danjuma; Hugo Duro.

Pronóstico de Barcelona vs Valencia

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas. Barcelona, en su condición de local, es el claro favorito para ganar.

Betsson: gana Barcelona (1,29), empate (5,90), gana Valencia (9,80)

Betano: gana Barcelona (1,31), empate (6,10), gana Valencia (10,25)

Bet365: gana Barcelona (1,30), empate (6,25), gana Valencia (8,50)

1XBet: gana Barcelona (1,33), empate (6,28), gana Valencia (9,55)

Doradobet: gana Barcelona (1,22), empate (7,00), gana Valencia (12,00).

Últimos partidos de Barcelona vs Valencia

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre Barcelona y Valencia, por la Copa del Rey y LaLiga.