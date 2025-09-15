PSG vs Atalanta: fecha, hora y canal TV del partido por la primera jornada de la Champions League 2025/26

Este miércoles 17 de septiembre, el Paris Saint-Germain recibirá al Atalanta en el Parc des Princes por la Champions League 2025/26. El vigente campeón de Europa arranca su defensa del título con la misión de revalidar la corona, llegando como líder sólido de la Ligue 1 y con una plantilla de primer nivel. El encuentro se podrá seguir desde las 2.00 p.m. (hora peruana). Además, lo podrás seguir a través de la señal de ESPN. Sin embargo, el minuto a minuto lo podrás encontrar aquí, en La República Deportes.

Atalanta, en cambio, buscará dar el golpe en París. Aunque no atraviesa su mejor arranque en la Serie A, ya sabe lo que es enfrentar al PSG en este torneo: en los cuartos de final de 2020 estuvo a un paso de la hazaña, pero terminó cayendo 2-1 tras dos goles parisinos en el tiempo añadido.

¿Cuándo juega PSG vs Atalanta?

El partido se disputará este miércoles 17, marcando el inicio de la Champions League, desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Parque de los Príncipes, en Francia.

¿A qué hora juega PSG contra Atalanta?

El duelo de la Champions League podrá verse desde las 2.00 p.m. (hora peruana). Si estás en otra parte del mundo, no hay problema: La República Deportes ha preparado una guía con los diferentes horarios.

Perú : 2.00 p.m.

: 2.00 p.m. Colombia : 2.00 p.m.

: 2.00 p.m. Ecuador : 2.00 p.m.

: 2.00 p.m. Bolivia : 3.00 p.m.

: 3.00 p.m. Venezuela : 3.00 p.m.

: 3.00 p.m. Chile : 4.00 p.m.

: 4.00 p.m. Paraguay : 4.00 p.m.

: 4.00 p.m. Argentina : 4.00 p.m.

: 4.00 p.m. Uruguay : 4.00 p.m.

: 4.00 p.m. Brasil: 4.00 p.m.

¿En qué canal ver PSG vs Atalanta?

El partido entre PSG contra Atalanta se podrá seguir mediante la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. Sin embargo, también podrás seguir aquí, en La República Deportes, donde te llevaremos todo lo relacionado con este partidazo.