El FC Barcelona goleó al Valencia y le pisa los talones al líder Real Madrid.

Luego del parón por selecciones, el FC Barcelona volvió a recuperar el rumbo en LaLiga y anoche con dobletes de Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski, goleó 6-0 al Valencia en el estadio Johan Cruyff.

Con la presión del triunfo del Real Madrid un día antes ante la Real Sociedad (2-1), el equipo de Hansi Flick no podía volver a dejar escapar más puntos tras su igualdad en la jornada anterior contra el Rayo Vallecano (1-1).

Los catalanes arrollaron a su rival desde el minuto inicial con dos aproximaciones claras de Marcus Rashford. Ferrán Torres también tocó la puerta del Valencia, pero antes de la media hora de juego ya se puso arriba en el marcador con un tanto de López (29’). No sería hasta el complemento cuando Raphinha (53’) dijo presente en el marcador al aprovechar un pase entre líneas de Rashford. E inmediatamente después otra vez López (56’) iba sentenciando el resultado con un zurdazo ejecutado desde fuera del área.

Sobre los 66 minutos otra vez el brasileño Raphinha aprovechó la oportunidad para bajar el balón sobre sus dos defensores y de volea ampliar a 4-0.

Luego llegaría el show de Robert Lewandowski (75’ y 86’), quien puso el quinto y sexto gol definitivo para darle al Barcelona el segundo lugar de LaLiga con 10 puntos y ponerse solo a dos del líder Real Madrid.

El próximo compromiso del FC Barcelona será este jueves ante el Newcastle United que los esperará en el St. James’ Park por la primera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League (2:00 p.m.). Para este duelo, Flick no podrá contar con su figura Lamine Yamal debido a unas molestias en el pubis. Según apuntan fuentes cercanas al vestuario, las arrastra desde la concentración con la Selección Española, tras forzar en los partidos contra Bulgaria y Turquía.