HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

El FC Barcelona goleó al Valencia y le pisa los talones al líder Real Madrid.

Dobletes de Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski para un 6-0 en el estadio Johan Cruyff.

Raphinha marcó dos goles ayer.
Raphinha marcó dos goles ayer. | FC Barcelona

Luego del parón por selecciones, el FC Barcelona volvió a recuperar el rumbo en LaLiga y anoche con dobletes de Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski, goleó 6-0 al Valencia en el estadio Johan Cruyff.

Con la presión del triunfo del Real Madrid un día antes ante la Real Sociedad (2-1), el equipo de Hansi Flick no podía volver a dejar escapar más puntos tras su igualdad en la jornada anterior contra el Rayo Vallecano (1-1).

Los catalanes arrollaron a su rival desde el minuto inicial con dos aproximaciones claras de Marcus Rashford. Ferrán Torres también tocó la puerta del Valencia, pero antes de la media hora de juego ya se puso arriba en el marcador con un tanto de López (29’). No sería hasta el complemento cuando Raphinha (53’) dijo presente en el marcador al aprovechar un pase entre líneas de Rashford. E inmediatamente después otra vez López (56’) iba sentenciando el resultado con un zurdazo ejecutado desde fuera del área.

 Sobre los 66 minutos otra vez el brasileño Raphinha aprovechó la oportunidad para bajar el balón sobre sus dos defensores y de volea ampliar a 4-0.

Luego llegaría el show de Robert Lewandowski (75’ y 86’), quien puso el quinto y sexto gol definitivo para darle al Barcelona el segundo lugar de LaLiga con 10 puntos y ponerse solo a dos del líder Real Madrid.

El próximo compromiso del FC Barcelona será este jueves ante el Newcastle United que los esperará en el St. James’ Park por la primera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League (2:00 p.m.). Para este duelo, Flick no podrá contar con su figura Lamine Yamal debido a unas molestias en el pubis. Según apuntan fuentes cercanas al vestuario, las arrastra desde la concentración con la Selección Española, tras forzar en los partidos contra Bulgaria y Turquía.

Notas relacionadas
¡Lo aplastó! Barcelona goleada 6-0 a Valencia CF en un partido correspondiente por la fecha 4 de LaLiga

¡Lo aplastó! Barcelona goleada 6-0 a Valencia CF en un partido correspondiente por la fecha 4 de LaLiga

LEER MÁS
Ruben Neves explota tras ser vinculado con viuda de Diogo Jota y arremete contra periodista: "No merece ser feliz"

Ruben Neves explota tras ser vinculado con viuda de Diogo Jota y arremete contra periodista: "No merece ser feliz"

LEER MÁS
[Netflix, En Vivo] ¿A qué hora pelean 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford HOY desde Las Vegas?

[Netflix, En Vivo] ¿A qué hora pelean 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford HOY desde Las Vegas?

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 14 de septiembre 2025: ganadores y orden de llegada de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 14 de septiembre 2025: ganadores y orden de llegada de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Carlos Zambrano y su crítica a rivales de Alianza Lima en la Liga 1 tras nueva derrota: "En Copa Sudamericana no salen a meterse atrás"

Carlos Zambrano y su crítica a rivales de Alianza Lima en la Liga 1 tras nueva derrota: "En Copa Sudamericana no salen a meterse atrás"

LEER MÁS
Universitario recupera la punta del Torneo Clausura: derrotó 2-1 a Melgar en Arequipa por la Liga 1

Universitario recupera la punta del Torneo Clausura: derrotó 2-1 a Melgar en Arequipa por la Liga 1

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY por el Torneo Clausura 2025: expulsado Miguel Araujo

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY por el Torneo Clausura 2025: expulsado Miguel Araujo

LEER MÁS
Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

LEER MÁS
Emelec vs Barcelona SC EN VIVO HOY, con Christian Cueva, minuto a minuto del el Clásico del Astillero: gol anulado del Bombillo

Emelec vs Barcelona SC EN VIVO HOY, con Christian Cueva, minuto a minuto del el Clásico del Astillero: gol anulado del Bombillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Deportes

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota