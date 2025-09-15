HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿Dónde ver Real Madrid vs Marsella EN VIVO y a qué hora juegan por la fecha 1 de la Champions League?

Real Madrid recibirá a Marsella en el Santiago Bernabéu por la primera fecha de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026. Conoce AQUÍ el horario, alineaciones, pronósticos y canales de TV.

Real Madrid y Marsella jugarán en el Bernabéu. Foto: composición LR
Real Madrid y Marsella jugarán en el Bernabéu. Foto: composición LR

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Marsella EN VIVO Y EN DIRECTO por la Champions League? El encuentro, válido por la primera fecha de la Fase Liga, se disputará este martes 16 de septiembre desde las 2.00 p. m. (hora local) en el mítico Santiago Bernabéu y será transmitido por ESPN y Disney Plus, en Sudamérica. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Real Madrid afronta este encuentro luego de imponerse 2-1 ante la Real Sociedad en la cuarta jornada de LaLiga española, resultado que lo mantiene en la cima con 12 unidades. Por otro lado, el Olympique de Marsella llega con confianza tras derrotar 4-0 al Lorient en la Ligue 1. En el último enfrentamiento, los blancos vencieron a los Olímpicos.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Marsella?

En Perú, el Real Madrid vs Marsella está pactado para las 2.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Marsella?

En todo Sudamérica, el Real Madrid vs Marsella será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus.

Real Madrid vs Marsella: alineaciones posibles

Estas serían las alineaciones de ambos equipos para este encuentro.

  • Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé y Mastantuono.
  • Marsella: Rulli, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson, HHöjbjerg, Kondogbia, Weah, Greenwood, Angel Gomes y Aubameyang.

Real Madrid vs Marsella: últimos partidos

El conjunto de Xabi Alonso registra un saldo positivo de 4 triunfos en los últimos 4 enfrentamientos con Marsella de Francia.

  • Marsella 1-3 Real Madrid | Champions League | 08.12.09
  • Real Madrid 3-0 Marsella | Champions League | 30.09.09
  • Marsella 1-2 Real Madrid | Champions League | 26.11.03
  • Real Madrid 4-2 Marsella | Champions League | 16.09.03.

Real Madrid vs Marsella: convocatoria de Xabi Alonso

La gran novedad de la nómina es la la presencia de Jude Bellingham. El inglés aceleró su recuperación tras ser operado del hombro y ya se encuentra apto para este inicio de la Copa de Europa.

Convocatoria del Real Madrid para enfrentar a Marsella. Foto: Real Madrid C.F.

Convocatoria del Real Madrid para enfrentar a Marsella. Foto: Real Madrid C.F.

¿Cómo ver Real Madrid vs Marsella ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Marsella por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.

