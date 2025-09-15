HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Arsenal vs Athletic Club EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026?

En el estadio San Mamés, Athletic Club recibe al Arsenal en busca de tres puntos para iniciar con el pie derecho en esta nueva edición de la Champions League.

Arsenal y Athletic Club jugarán desde las 11.45 a. m. Foto: composición LR/Omar Neyra
Arsenal y Athletic Club jugarán desde las 11.45 a. m. Foto: composición LR/Omar Neyra

Arsenal vs Athletic Club se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 16 de setiembre por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026. El partido entre ingleses y españoles se disputará en el estadio San Mamés, a partir de las 11.45 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium para Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Los gunners llegan en un buen momento, puesto que suman 9 puntos en sus primeros cuatro compromisos en la Premier League. El único partido que perdió fue ante Liverpool. Por su parte, el conjunto de Bilbao se ubica en el quinto lugar de su liga doméstica.

PUEDES VER: Partidos de la Champions League 2025-2026: programación, horarios y canales de la fecha 1 de la Liga de Campeones

lr.pe

Arsenal vs Athletic Club: ficha del partido

PartidoArsenal vs Athletic Club
¿Cuándo?Martes 16 de setiembre 2025
¿A qué hora?11.45 a. m. (hora peruana)
¿En qué canal?ESPN y Disney Plus Premium
¿Dónde?Estadio San Mamés

¿A qué hora juega Arsenal vs Athletic Club?

En suelo peruano, el choque entre Arsenal vs Athletic Club por la primera jornada de la Champions League 2025-2026 iniciará a las 11.45 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 10.45 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 11.45 a. m.
  • Bolivia y Venezuela: 12.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 1.45 p. m.

¿En qué canal ver Arsenal vs Athletic Club?

La transmisión del Arsenal vs Athletic Club por la jornada 1 de la Champions League 2025-2026 estará a cargo de ESPN para Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura de Disney Plus Premium con una suscripción previa.

Posibles alineaciones Arsenal vs Athletic Club

  • Arsenal: Raya; Timber, Gabriel, Mosquera, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Martinelli y Gyokeres.
  • Athletic Club: Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Jauregizar, Ruiz Inigo; William, Berenguer, Navarro, Sannadi.
