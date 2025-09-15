HOYSuscripcion LR Focus

Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'
Papa León XIV sorprende al posar con camiseta de Alianza Lima tras obsequio de George Forsyth: "Nuestra Alianza es eterna"

La Ciudad del Vaticano se vistió de blanquiazul tras el regalo de George Forsyth al Papa León XIV. El exarquero de Alianza Lima obsequió una camiseta con su nombre y dorsal 14.

George Forsyth regaló una camiseta de Alianza Lima al Papa León XIV. Foto: composición LR/George Forsyth
La Ciudad del Vaticano se tiñó con los colores de Alianza Lima luego de que el exarquero blanquiazul, George Forsyth, viajara a Italia para obsequiarle una camiseta íntima al Papa León XIV como regalo de cumpleaños. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del exfutbolista, quien compartió emocionado una fotografía del momento.

La imagen generó gran entusiasmo entre los hinchas de Alianza. En la camiseta se aprecia el nombre "León" junto al dorsal 14. Cabe destacar que el Papa Robert Francis Prevost, de 70 años, celebró un año más de vida el pasado domingo 14 en San Pablo Extramuros, durante un encuentro ecuménico junto a los cardenales.

George Forsyth regala camiseta al Papa León XIV

Vía Instagram, Forsyth no dudo en publicar la foto, donde resaltó que el pueblo peruano caminará junto con el Papa León.

"¡Orgullosamente peruano! Gracias, Papa León XIV, por la alegría de compartir contigo en la semana de tu cumpleaños. Con inmenso cariño recibiste la camiseta blanquiazul grabada con tu nombre, así como tú escribiste en nuestros corazones el amor a Dios. ¡Sabes que el pueblo peruano caminará siempre contigo porque nuestra ALIANZA es eterna!", se lee en el post.

¿De qué equipo es el Papa León XIV?

Cabe recordar que, pese a los rumores, en cierto momento el Papa fue visto usando una gorra de un equipo deportivo, lo que sirvió para aclarar cuál es realmente su afición, luego de que se le vinculara con Alianza Lima, Juan Aurich de Chiclayo o incluso Universitario de Deportes. En realidad, el Sumo Pontífice es seguidor de los White Sox de Chicago, conocidos en español como Medias Blancas, algo que él mismo dejó en evidencia al lucir públicamente la gorra durante un evento en Roma, donde además saludó a parejas de recién casados.

