Fútbol Peruano

Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

El entrenador argentino, que fue campeón con Alianza Lima hace algunos años, dejó un contundente mensaje tras vencer a su exequipo y tomar la punta del Torneo Clausura.

Carlos Bustos dirigió a Alianza Lima entre el 2021 y 2022. Foto: composición LR/L1 MAX
Carlos Bustos dirigió a Alianza Lima entre el 2021 y 2022. Foto: composición LR/L1 MAX

Carlos Bustos fue el gran protagonista del triunfo de Deportivo Garcilaso ante Alianza Lima en Matute. El recordado entrenador argentino visitó el recinto de su exequipo y con el triunfo 4-3 logró que el conjunto imperial se convierta en el único líder del Torneo Clausura de la Liga 1.

Al finalizar el cotejo, el estratega de 59 años no ocultó el cariño que siente por la institución blanquiazul. Además, habló del presente que afrontan en la Copa Sudamericana.

lr.pe

Carlos Bustos revela que sintió tras ganarle a Alianza Lima en Matute

"Va más allá del cariño y lo que le deseo a Alianza. Esto tiene que ver con el profesionalismo que tenemos. Estoy bien agradecido con Deportivo Garcilaso por este momento. Me tocó llegar con jugadores importantes y comprometidos, que lo hicieron muy bien en el Apertura y ahora lo están haciendo en el Clausura", manifestó en conferencia de prensa.

En ese sentido, Carlos Bustos resaltó el gran trabajo que realizaron sus futbolistas en el Alejandro Villanueva, sobre todo por los 4 goles que marcaron en el primer tiempo.

"Hoy estamos contentos porque los jugadores plasmaron muy bien lo que pensamos del partido. Lo ejecutaron muy bien, fue un primer tiempo brillante y bien trabajado. A Alianza siempre desearle lo mejor", agregó.

lr.pe

Carlos Bustos 'festeja' el presente de Alianza en la Sudamericana

Al ser consultado sobre el presente de Alianza Lima en la Copa Sudamericana previo al inicio de su serie contra la U. de Chile, Bustos se mostró contento por el presente de los dirigidos por Néstor Gorosito.

"Desearle todo lo mejor, me pone muy contento lo que están viviendo en el torneo internacional (Copa Sudamericana) y ojalá sigan los éxitos en el club", sostuvo sobre su exclub.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

La tabla se modificó tras la anulación de los partidos con Binacional por su descenso. Así marchan cada uno de los equipos en la octava jornada del Clausura 2025.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Deportivo Garcilaso168440137+6
2Universitario157430114+7
3Sporting Cristal146420132+11
4Cusco FC13541071+6
5Alianza Lima128332109+1
6Los Chankas1274031114-3
7Alianza Universidad107313910-1
8Sport Huancayo982331112-1
9FBC Melgar9723278-1
10Juan Pablo II9723278-1
11Cienciano8622275+2
12Comerciantes Unidos87223810-2
13Atlético Grau77214911-2
14Ayacucho FC7721469-3
15ADT77214511-6
16Alianza Atlético66132330
17Sport Boys48116210−8
18UTC2602449−5
19Deportivo Binacional00000000
