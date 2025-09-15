Liverpool vs Atlético Madrid: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026
En Anfield, Liverpool recibe a un dubitativo Atlético Madrid por la primera jornada de la Champions League 2025-2026. Los Reds son favoritos por el buen momento que atraviesan en su liga.
Este miércoles 17 de setiembre, Liverpool se enfrentará a Atlético Madrid en Anfield por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026. El duelo entre los reds y colchoneros es uno de los más emocionantes de la jornada y podrás seguirlo por la señal de ESPN y Disney Plus Premium. Desde las 2.00 p. m. (hora peruana), ambos conjuntos se medirán para sumar sus primeros tres puntos y empezar con el pie derecho en la liga de clubes más importante del mundo.
Liverpool llega en buen momento a este compromiso. Los dirigidos por Ane Slot son líderes de la Premier League con puntaje perfecto. Por su parte, Atlético atraviesa un panorama distinto: tan solo han ganado un encuentro y está la casilla 11 de su liga doméstica.
¿Cuándo juega Liverpool vs Atlético Madrid?
El cotejo entre Liverpool vs Atlético Madrid por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026 se llevará a cabo este miércoles 17 de setiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Anfield será el estadio que albergará este partido, el cual también lo podrás ver por la señal de ESPN y Disney Plus Premium.
¿A qué hora juega Liverpool vs Atlético Madrid?
En suelo peruano, el choque entre Liverpool vs Atlético Madrid por la primera jornada de la Champions League 2025-2026 iniciará a las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 1.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.
¿En qué canal ver Liverpool vs Atlético Madrid?
La transmisión del Liverpool vs Atlético Madrid por la jornada 1 de la Champions League 2025-2026 estará a cargo de ESPN para Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura de Disney Plus Premium con una suscripción previa.
Posibles alineaciones del Liverpool vs Atlético Madrid
- Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Cody Gakpo; Florian Wirtz y Hugo Ekitike.
- Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nicolás González; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.