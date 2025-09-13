HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Partidos de mañana, domingo 14 de septiembre del 2025: ¿cómo ver la Liga 1 de Perú y el fútbol europeo?

Conoce EN VIVO la programación de mañana, horarios, canales de TV y resultados del Torneo Clausura 2025, la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España.

Revisa la programación de los partidos de hoy, domingo 14 de septiembre, por la Liga 1 de Perú y LigaPro de Ecuador. Foto: composición de LR/Emelec
Revisa la programación de los partidos de hoy, domingo 14 de septiembre, por la Liga 1 de Perú y LigaPro de Ecuador. Foto: composición de LR/Emelec

¿A qué hora y dónde ver los partidos de mañana? | Este domingo 14 de septiembre continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, LigaPro de Ecuador, Supercopa de Chile) y Europa (LaLiga de España, Premier League de Inglaterra) por las señales de canales como ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney+, app L1MAX) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En el Torneo Clausura de Perú, Universitario y Sporting Cristal tienen duras visitas ante Melgar de Arequipa y Cusco FC, respectivamente. Por la Premier League, el derbi Manchester City vs Manchester United será el choque más atractivo, en tanto que Barcelona recibe a Valencia por la liga española.

Partidos de mañana, Liga 1 de Perú

  • Alianza Universidad vs Cienciano
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: L1 Max, Nativa
  • Melgar vs Universitario
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cusco FC vs Sporting Cristal
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: L1 Max.

Partidos de mañana, Premier League de Inglaterra

  • Burnley vs Liverpool
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Manchester United vs Manchester City
  • Hora: 10.30 a. m.
  • Canal: ESPN.

Partidos de mañana, LaLiga de España

  • Barcelona vs Valencia
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de mañana, Supercopa de Chile

Partidos de mañana, LigaPro de Ecuador

Partidos de mañana, Liga Femenina

