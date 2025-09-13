Partidos de mañana, domingo 14 de septiembre del 2025: ¿cómo ver la Liga 1 de Perú y el fútbol europeo?
Conoce EN VIVO la programación de mañana, horarios, canales de TV y resultados del Torneo Clausura 2025, la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de mañana? | Este domingo 14 de septiembre continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, LigaPro de Ecuador, Supercopa de Chile) y Europa (LaLiga de España, Premier League de Inglaterra) por las señales de canales como ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney+, app L1MAX) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
En el Torneo Clausura de Perú, Universitario y Sporting Cristal tienen duras visitas ante Melgar de Arequipa y Cusco FC, respectivamente. Por la Premier League, el derbi Manchester City vs Manchester United será el choque más atractivo, en tanto que Barcelona recibe a Valencia por la liga española.
Partidos de mañana, Liga 1 de Perú
- Alianza Universidad vs Cienciano
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: L1 Max, Nativa
- Melgar vs Universitario
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cusco FC vs Sporting Cristal
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: L1 Max.
Partidos de mañana, Premier League de Inglaterra
- Burnley vs Liverpool
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Manchester United vs Manchester City
- Hora: 10.30 a. m.
- Canal: ESPN.
Partidos de mañana, LaLiga de España
- Barcelona vs Valencia
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de mañana, Supercopa de Chile
- Colo Colo vs U. de Chile
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos de mañana, LigaPro de Ecuador
- Emelec vs Barcelona SC
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Zapping Sports, Zapping Sports+, ECDF 2
Partidos de mañana, Liga Femenina
- Universitario vs Alianza Lima
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: América TV, Movistar Deportes.