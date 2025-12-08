HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Mariano Closs, relator estrella de ESPN, envió afectuoso saludo a 'Pol Deportes': "15 años, me siento reflejado"

El reconocido narrador argentino aseguró sentirse identificado con la historia de Cliver Huamán por haberse iniciado en la profesión a una edad temprana.

Mariano Closs aconsejó a 'Pol Deportes' seguir metido de lleno en la actividad que lo apasiona. Foto: composición de LR/captura de ESPN/FPF
Mariano Closs aconsejó a 'Pol Deportes' seguir metido de lleno en la actividad que lo apasiona. Foto: composición de LR/captura de ESPN/FPF

La historia de Cliver Huamán, más conocido como 'Pol Deportes', sigue despertando admiración dentro y fuera del Perú. Mientras el joven narrador se encuentra en España preparándose para vivir el Real Madrid vs Manchester City desde el Santiago Bernabéu, el reconocido periodista argentino Mariano Closs aprovechó para enviarle un afectuoso saludo y desearle éxito en su futuro.

"Me mandaron el video del chico que estuvo en el cerro relatando la final de la Copa Libertadores, 'Pol Deportes', en el que resalta a un relator peruano y a quien les habla. Le mando un beso grande desde acá", comentó el reconocido narrador del canal ESPN en referencia a las declaraciones previas del adolescente, quien dijo hace unos días que tanto Mariano Closs como Daniel Peredo eran sus referentes.

PUEDES VER: Mr. Peet confiesa problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Cristal-Alianza: 'Cosas que uno desconoce'

lr.pe

Mariano Closs sobre 'Pol Deportes': "Que le dé para adelante"

El relator estrella de la cadena internacional aconsejó a 'Pol Deportes' que siga "metido de lleno" en lo que lo apasiona para aprovechar su juventud y así hacerse un nombre en la profesión. "Quince años tiene, me siento reflejado. Que triunfe y que le dé para adelante, eh, con 15 años le tienes que dar para adelante. Metido de lleno", agregó Closs en alusión a su propia experiencia, pues él también se inició como relator a dicha edad.

Además del comunicador argentino, periodistas de Colombia, México, España, entre otros países, se pronunciaron a favor de Cliver Huamán. Recientemente, durante su participación como invitado para Radio Marca, al joven se le deslizó la oportunidad de narrar algún partido para dicho medio, incluido el de una competencia tan prestigiosa como el Mundial 2026.

"Ojalá se me pueda cumplir ese sueño. Miren, yo tenía el sueño de poder salir en un canal en Perú, pero mira, imagínate. Ahorita estoy acá en Europa, estoy en España saliendo en uno de los medios con más alcance a nivel mundial y pues nada, feliz", fue la respuesta del andahuaylino.

