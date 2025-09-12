Canal confirmado Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Este domingo 14 de setiembre, Universitario se enfrenta a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA por la jornada 8 del Torneo Clausura 2025. La Liga 1 regresa después de unas semanas sin actividad por la última fecha doble de las Eliminatorias. Uno de los encuentros más emocionantes será el duelo entre cremas y rojinegros, quienes se enfrentarán desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y podrá seguirlo por la señal de L1 Max alrededor de todo el Perú.

Los cremas son actuales líder del campeonato peruano. Con 15 unidades, la 'U' se mantiene invicto y buscará seguir por la misma senda cuando se enfrente a los arequipeños. Sin embargo, Melgar no será un contrincante fácil. Desde la llegada de Juan Reynoso, el Dominó ha encaminado una buena racha de triunfos y ha recuperado terreno en la tabla de posiciones.

Canal de TV del Universitario versus Melgar

La transmisión del Universitario vs Melgar por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 estará a cargo de L1 Max. Este canal tiene los derechos de la mayoría de equipos de la primera división del Perú. A continuación, conoce por dónde seguirlo en distintas partes del mundo.

Canadá: Fanatiz

México: Fanatiz

Puerto Rico: Fanatiz

USA: Fanatiz

Dónde ver ONLINE Universitario ante Melgar

La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el partido Universitario versus Melgar. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿A qué hora juega Universitario - Melgar?

En suelo peruano, el cotejo entre Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se jugará desde las 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Así está la tabla de posiciones para esta jornada 8 del Torneo Clausura. Universitario se ubica en la primera casilla.