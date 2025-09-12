HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Canal confirmado Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Después del parón por la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, la Liga 1 regresa y uno de los atractivos de la jornada será el Universitario vs Melgar en Arequipa por la octava jornada del Clausura.

Universitario y Melgar jugarán desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/Facebook
Este domingo 14 de setiembre, Universitario se enfrenta a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA por la jornada 8 del Torneo Clausura 2025. La Liga 1 regresa después de unas semanas sin actividad por la última fecha doble de las Eliminatorias. Uno de los encuentros más emocionantes será el duelo entre cremas y rojinegros, quienes se enfrentarán desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y podrá seguirlo por la señal de L1 Max alrededor de todo el Perú.

Los cremas son actuales líder del campeonato peruano. Con 15 unidades, la 'U' se mantiene invicto y buscará seguir por la misma senda cuando se enfrente a los arequipeños. Sin embargo, Melgar no será un contrincante fácil. Desde la llegada de Juan Reynoso, el Dominó ha encaminado una buena racha de triunfos y ha recuperado terreno en la tabla de posiciones.

PUEDES VER: Jorge Fossati deja picante comentario tras fracaso de Perú en las Eliminatorias: Estoy seguro que algunos están contentos

Canal de TV del Universitario versus Melgar

La transmisión del Universitario vs Melgar por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 estará a cargo de L1 Max. Este canal tiene los derechos de la mayoría de equipos de la primera división del Perú. A continuación, conoce por dónde seguirlo en distintas partes del mundo.

  • Canadá: Fanatiz
  • México: Fanatiz
  • Puerto Rico: Fanatiz
  • USA: Fanatiz

PUEDES VER: DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: Se los dije

Dónde ver ONLINE Universitario ante Melgar

La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el partido Universitario versus Melgar. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿A qué hora juega Universitario - Melgar?

En suelo peruano, el cotejo entre Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se jugará desde las 3.00 p. m.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Así está la tabla de posiciones para esta jornada 8 del Torneo Clausura. Universitario se ubica en la primera casilla.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario157430114+7
2Sporting Cristal146420132+11
3Cusco FC13541071+6
4Deportivo Garcilaso13734094+5
5Alianza Lima12733175+2
6Alianza Universidad107313910−1
7Sport Huancayo9723210100
8FBC Melgar9723278−1
9Los Chankas96303913−4
10Cienciano8622275+2
11Atlético Grau77214911−2
12ADT77214511−6
13Alianza Atlético6513132+1
14Juan Pablo II6613268−2
15Comerciantes Unidos56123710−3
16Ayacucho FC4611459−4
17Sport Boys4711529−7
18UTC2502348−4
19Deportivo Binacional00000000
Jorge Fossati lanza advertencia sobre el recambio generacional en la selección peruana: "Hace 3 años que están con esa frasecita"

Gerente de Marketing de Universitario explica por qué retiraron las fotos de Raúl Ruidíaz del Monumental y Campo Mar U: “Nadie está por encima del club”

Universitario se ilusiona con el Torneo Clausura 2025: los 7 partidos que jugará sin viajar a la altura

'Cachete' Zúñiga acusó al árbitro Kevin Ortega de insultarlo en abrupto partido de Liga 2: "Me le fui encima"

