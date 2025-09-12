Canal confirmado Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Después del parón por la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, la Liga 1 regresa y uno de los atractivos de la jornada será el Universitario vs Melgar en Arequipa por la octava jornada del Clausura.
- Jorge Fossati lanza advertencia sobre el recambio generacional en la selección peruana: "Hace 3 años que están con esa frasecita"
- Universitario se ilusiona con el Torneo Clausura 2025: los 7 partidos que jugará sin viajar a la altura
Este domingo 14 de setiembre, Universitario se enfrenta a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA por la jornada 8 del Torneo Clausura 2025. La Liga 1 regresa después de unas semanas sin actividad por la última fecha doble de las Eliminatorias. Uno de los encuentros más emocionantes será el duelo entre cremas y rojinegros, quienes se enfrentarán desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y podrá seguirlo por la señal de L1 Max alrededor de todo el Perú.
Los cremas son actuales líder del campeonato peruano. Con 15 unidades, la 'U' se mantiene invicto y buscará seguir por la misma senda cuando se enfrente a los arequipeños. Sin embargo, Melgar no será un contrincante fácil. Desde la llegada de Juan Reynoso, el Dominó ha encaminado una buena racha de triunfos y ha recuperado terreno en la tabla de posiciones.
PUEDES VER: Jorge Fossati deja picante comentario tras fracaso de Perú en las Eliminatorias: Estoy seguro que algunos están contentos
Canal de TV del Universitario versus Melgar
La transmisión del Universitario vs Melgar por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 estará a cargo de L1 Max. Este canal tiene los derechos de la mayoría de equipos de la primera división del Perú. A continuación, conoce por dónde seguirlo en distintas partes del mundo.
- Canadá: Fanatiz
- México: Fanatiz
- Puerto Rico: Fanatiz
- USA: Fanatiz
PUEDES VER: DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: Se los dije
Dónde ver ONLINE Universitario ante Melgar
La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el partido Universitario versus Melgar. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
¿A qué hora juega Universitario - Melgar?
En suelo peruano, el cotejo entre Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se jugará desde las 3.00 p. m.
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1
Así está la tabla de posiciones para esta jornada 8 del Torneo Clausura. Universitario se ubica en la primera casilla.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|15
|7
|4
|3
|0
|11
|4
|+7
|2
|Sporting Cristal
|14
|6
|4
|2
|0
|13
|2
|+11
|3
|Cusco FC
|13
|5
|4
|1
|0
|7
|1
|+6
|4
|Deportivo Garcilaso
|13
|7
|3
|4
|0
|9
|4
|+5
|5
|Alianza Lima
|12
|7
|3
|3
|1
|7
|5
|+2
|6
|Alianza Universidad
|10
|7
|3
|1
|3
|9
|10
|−1
|7
|Sport Huancayo
|9
|7
|2
|3
|2
|10
|10
|0
|8
|FBC Melgar
|9
|7
|2
|3
|2
|7
|8
|−1
|9
|Los Chankas
|9
|6
|3
|0
|3
|9
|13
|−4
|10
|Cienciano
|8
|6
|2
|2
|2
|7
|5
|+2
|11
|Atlético Grau
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|11
|−2
|12
|ADT
|7
|7
|2
|1
|4
|5
|11
|−6
|13
|Alianza Atlético
|6
|5
|1
|3
|1
|3
|2
|+1
|14
|Juan Pablo II
|6
|6
|1
|3
|2
|6
|8
|−2
|15
|Comerciantes Unidos
|5
|6
|1
|2
|3
|7
|10
|−3
|16
|Ayacucho FC
|4
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|−4
|17
|Sport Boys
|4
|7
|1
|1
|5
|2
|9
|−7
|18
|UTC
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|8
|−4
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0